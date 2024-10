Víctor Dávila fue consultado en torno a las duras críticas sobre Ricardo Gareca y sus trabajos de cancha que planteó Fernando Solabarrieta. El delantero del América de México ha sido uno de los indiscutidos del Tigre desde que tomó las riendas del equipo.

Solabarrieta apuntó directamente a la calidad de los entrenamientos que Gareca lleva a cabo en Juan Pinto Durán. “Creo que en gustos no hay nada escrito. A algunos les parecerá bien, a otros no. Es un cuerpo técnico calificado. Por algo está en la selección, por eso hizo lo que hizo”, expuso Dávila.

El atacante de las Águilas repasó parte de los logros de Gareca en su anterior selección. “Llevó a Perú a un Mundial, estuvo a punto de llevarlos a un segundo. Se sabe la calidad de entrenador que es y el cuerpo técnico que tiene. En opiniones siempre habrá diferencias”, manifestó el iquiqueño de 26 años.

“En un principio cuando Ricardo llegó estaban todos contentos porque hubo triunfos y muchos goles. Aparecen opiniones diferentes en situaciones difíciles. No tengo duda de la calidad de DT que es. Este momento no es sólo del cuerpo técnico, somos un equipo. Estamos todos unidos, en el mismo barco”, añadió el ex jugador del CSKA Moscú en la máxima categoría de Rusia.

Y agregó más para refrendar su convicción en el proceso. “Si las cosas no están saliendo no es porque el cuerpo técnico tenga la culpa. Al contrario. Vamos a salir adelante todos, sin duda. No tengo ninguna duda del cuerpo técnico que tenemos enfrente”, aseveró Víctor Dávila.

Víctor Dávila protege a Gareca del fustigamiento de Solabarrieta

Víctor Dávila también metió a la Federación del Fútbol chileno en la defensa que hizo de Gareca luego de la información que Solabarrieta transformó en severas críticas al trabajo de cancha que realiza el Tigre y su staff. “Por algo la dirigencia se encargó de traerlo”, expuso el futbolista surgido en Huachipato.

“Saben la calidad de entrenador que es. Sin duda espero que podamos devolverle la mano dentro de la cancha, sabiendo lo profesional que ha sido desde el minuto 1 que llegó a la selección”, agregó Dávila, quien también registra pasos por el Necaxa y el Pachuca en México.

Cerró con un mensaje de aliento colectivo. “Esperemos salir todos juntos de esta situación para que las cosas se vean desde otro punto de vista”, sentenció Dávila con el foco puesto sólo en la selección de Brasil, el desafío que tiene el Equipo de Todos en la 9° fecha de las Eliminatorias 2026.

Así van Chile y Brasil en la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

Brasil está en el 5° lugar de las Eliminatorias 2026 al cabo de ocho partidos mientras que Chile se ubica penúltimo en la misma cantidad de juegos.