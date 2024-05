Ulises Ortegoza fue uno de los jugadores que más alegría mostró luego del primer gol de Bruno Barticciotto en Talleres, el club que puso al centrocampista en el radar de la Roja. De hecho, el volante de la T cordobesa apareció en la lista provisional de Ricardo Gareca para la Copa América 2024.

Y evidenció mucha emoción por el debut goleador de Bruno Barti en el fútbol de Argentina. De hecho, además de sumarse al abrazo colectivo le dedicó varias palabras de aliento. Ortegoza sabía perfectamente que su compañero no lo había pasado bien durante sus primeros meses en el balompié trasandino.

Por eso mismo, acompañó a Federico Girotti y al venezolano Miguel Navarro en esa celebración. Y tras el encuentro, aplaudió el desempeño del equipo en la segunda jornada de la Liga Profesional del vecino país. “No le encontrábamos la vuelta en el inicio. Golpeamos justo en el primer y el segundo tiempo. Lo sacamos adelante con detalles”, afirmó Ortegoza.

Portillo, Navarro y Ortegoza (el del grito) celebran junto a Bruno Barticciotto. (Captura Star Plus).

Razón no le falta: uno de esos golpes a los que aludió el todoterreno centrocampista de la T fue el de Bruno Barti. Aunque también aprovechó de repasar el meteórico ascenso que ha tenido en el fútbol profesional. Ortegoza no tuvo experiencia en las inferiores. Y eso, evidentemente, le repercutió en su arribo a la élite trasandina.

Ortegoza aleona a Bruno Barticciotto y habla del frenético ascenso que lo situó en la Roja

Ortegoza tuvo un par de palabras de mucho aliento para Bruno Barticciotto, un jugador que perfectamente podría toparse en la Roja. Aunque el delantero de Talleres no fue incluido en los 55 futbolistas que el Tigre Gareca escogió para disputar la Copa América 2024.

Pero sí figuró entre los inscritos Ortegoza, quien lucha por ganarse un lugar en los 26 futbolistas que integrarán la nómina definitiva. “Me costó cuando apenas llegué. Hacía dos años que jugaba a la pelota. Es difícil llegar al nivel más importante”, repasó el ex jugador de Gimnasia de Mendoza y de Los Andes. Desde junio de 2022 que el jugador de 27 años pertenece a Talleres.

“Te encuentras jugando a nivel continental. Uno quiere hacerlo normal, pero lo que me pasó no fue normal. Con el laburo de los cuerpos técnicos, el club y los compañeros que me dieron una mano gigante, me siento muy cómodo”, agradeció Ortegoza.

Ulises Ortegoza pide apoyo en la victoria de Talleres frente a Atlético Tucumán. (Foto: Talleres de Córdoba).

Y tiene deseos de retribución para quienes lo ayudaron a establecerse en la máxima categoría de Argentina. “Espero devolverles dentro de la cancha todo lo que me han dado”, sentenció Ulises Ortegoza, la gran sorpresa del Tigre Gareca en la nómina provisional de la selección chilena. El tiempo dirá si acude al torneo de países más antiguo del mundo.

Así va Talleres en la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Argentina

Talleres de Córdoba es uno de los dos equipos que tiene puntaje ideal al cabo de dos encuentros en la Liga Profesional de Argentina. El otro es River Plate¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!. Así está la tabla de posiciones.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!