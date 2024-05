Bruno Barticciotto ha pasado meses muy difíciles en Argentina, donde cinco lesiones han disminuido sus posibilidades de hacerse titular en Talleres de Córdoba y ser nuevamente opción para la selección chilena. Ahora, el hijo de Marcelo Barticciotto contó en detalle cómo han sido estos momentos.

En diálogo con TNT Sports, Bruno resumió sus molestias. “Llego y me desgarro el isquiotibial derecho jugando un partido amistoso. La ansiedad y muchas cosas pueden ser, uno no sabe. Me recupero, debuto, juego y en el cuarto partido de titular, contra Banfield, me desgarro a los 20 minutos el isquio izquierdo”, narró.

“Otra vez una recuperación, el club me había comprado y yo tenía muchas expectativas. Fue difícil. Me recupero para la última fecha del torneo y termina el año. Digo, ‘bueno, empieza otro mejor’. Hubo un periodo en que seguíamos entrenando, jugamos un amistoso y me desgarro el derecho de nuevo”, contó.

“Nos dieron vacaciones, vine a Chile, me recuperé acá. El 2 de enero llego allá a la pretemporada y me sentía muy bien. Todos los tests estaban óptimos. Llega la primera fecha y juego, el DT me pone faltando 30 minutos y me desgarro el isquio derecho”, relató después.

Bruno Barticciotto se recuperó de otra lesión y espera dejar atrás las molestias | Getty Images

Bruno Barticciotto: “No le encuentro explicación”

“Después, decido esperar un poco más. Me recupero, hago una recuperación más larga, entro contra Riestra y me desgarro el aductor ahora. Es muy difícil poder competir si no tengo regularidad”, explicó Barticciotto, quien ya se recuperó de dicha lesión y viene de sumar un doblete en un amistoso.

El delantero de 22 años dice que no le encuentra explicación a las lesiones. Ni en lo físico ni en lo mental. “Estoy con psicólogo y psiquiatra, y no le encuentro explicación. Las últimas veces no he tenido aviso previo, me siento pleno cuando juego, entonces no sé. Agoté todas las cosas, así que espero salir de esto”, dijo.

Mayo, con varios partidos para Talleres y la mirada atenta de Ricardo Gareca sobre los posibles seleccionados, será fundamental para ello. “Me he sentido bien, viene un mes de varios partidos, así que ojalá ir metiéndome, porque quiero estar bien. Tengo la ilusión de estar en la Roja”, afirmó.

