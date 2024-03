Aravena no descarta que mal momento de la UC lo haya borrado de la Roja: “Puede afectar eso”

La de Alexander Aravena fue una de las principales ausencias en la primera nómina de Ricardo Gareca. El delantero formado en Universidad Católica es apuntando como una de los líderes del famosos recambio en la selección chilena, pero simplemente no pudo convencer al Tigre de un llamado.

En conferencia de prensa el propio atacante analizó esta situación, donde no descartó que el pésimo arranque de año de su club haya afectado en la decisión del argentino.

“Creo que es una decisión más de él (Gareca) la verdad. Lo dije y relacionado con eso (al mal momento de la UC) puede quizás ser eso (que no haya sido convocado), pero esto es trabajo y trabajo. Si el equipo no está bien, quizás pueda afectar, pero tengo que seguir trabajando, esto es de rendimiento y solo queda trabajar para estar”, afirmó el Monito.

En ese sentido, el atacante sostuvo que “estar en la selección chilena es lo que todos queremos en verdad. Hay que trabajar para estar ahí. Yo creo que el recambio es adaptación, no es llegar, jugar un partido y ser el mejor. Juegas con jugadores que están a otro nivel, Premier League o ligas competitivas”.

“La decisión es del técnico la verdad a quien haya convocado. Más allá de eso, solo queda trabajar. Los que no están y los que estuvieron en el Panamericano y Preolímpico, cada uno sabrá de sus rendimientos. Yo me tengo que enfocar en mí, en mí rendimiento y el del equipo. Estoy tranquilo, sé que no estoy en esta nómina y la decisión es del DT, solo tengo que entrenarme para estar ahí”, concluyó.

Aravena ha jugado nueve partidos oficiales con la camiseta de la selección chilena. Todavía no registra goles, aunque aportó con una asistencia en el triunfo sobre Perú del pasado 12 de octubre de 2023 en el Monumental.

La primera nómina de Gareca con la Roja

Arqueros: Brayan Cortés (Colo Colo), Claudio Bravo (Real Betis), Gabriel Arias (Racing Club)

Defensas: Guillermo Maripán (Monaco), Paulo Díaz (River Plate), Igor Lichnovsky (Club América), Matías Catalán (Talleres de Córdoba), Mauricio Isla (Independiente), Nicolás Fernández (Audax Italiano), Gabriel Suazo (Toulouse), Thomas Galdames (Godoy Cruz).

Volantes: Erick Pulgar (Flamengo), Rodrigo Echeverría (Huracán), Marcelino Núñez (Norwich City), Javier Altamirano (Estudiantes de La Plata), César Pérez (Unión La Calera), Darío Osorio (Midtjylland), Cristián Zavala (Colo Colo), Diego Valdés (Club América).

Delanteros: Carlos Palacios (Colo Colo), Víctor Dávila (CSKA Moscú), Marcos Bolados (Colo Colo), Alexis Sánchez (Inter de Milán) y Eduardo Vargas (Atlético Mineiro).

¿Cuándo debuta Ricardo Gareca en la selección chilena?

La Roja jugará dos partido amistosos en la fecha FIFA de marzo. El primer encuentro será ante Albania el viernes 22 (16:45 hora de Chile) en Parma, mientras que la segunda brega será con Francia el martes 26 (17:00 hora de Chile) en Marsella.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.