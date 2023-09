Se aclara el tema en el arco de la Roja: "Claudio Bravo no será convocado"

La selección chilena se prepara para una nueva fecha doble de las eliminatorias para el Mundial 2026, donde en octubre debe enfrentar a la selección de Perú en Santiago y luego visitar a la selección de Venezuela.

En ese sentido, una de las grandes dudas tiene que ver con saber si el técnico Eduardo Berizzo nominará a Claudio Bravo, donde el periodista Fernando Tapia revela que el portero del Betis está fuera de la citación.

Fuera

Fue en el programa Pauta de Juego que Tapia entregó detalles de cómo se está conformado la nómina de jugadores de Berizzo, donde imitarán lo hecho en la última fecha doble.

“Respecto de la selección adulta, para los partidos clasificatorios contra Perú y Venezuela, se va volver a repetir una convocatoria amplia de 45 nombres, incluso, me dicen, que pueden ser hasta 50”, explicó.

Por el tema de Claudio Bravo, asegura que le confirmaron que el portero fue reservado para estos partidos, en un proceso que debe ser realizado con tiempo.

“Confirmado que fue reservado el nombre de Claudio Bravo, el portero del Betis que lleva tres partidos atajando. Es una gestión administrativa. Pero me confirma, a su vez, que no lo va llamar. Claudio Bravo no será convocado para la fecha doble”, detalló.

Pese a esto, confirma que Bravo no será llamado para la fecha doble, donde Berizzo mantiene su postura de dejarlo al margen, dando todo su respaldo a otros porteros.

“El número uno de Chile seguirá siendo Brayan Cortés, el dos Gabriel Arias y el tres, lo más probable, un arquero joven, Tomás Ahumada de Audax Italiano. Sale Campos porque perdió el arco en Universidad de Chile”, confirmó.

¿Cuándo juega la Roja en las eliminatorias?

La selección chilena enfrentará a Perú el 12 de octubre en el estadio Monumental, donde cinco días después visitará a Venezuela.

¿Cuántos puntos suma la Roja en las eliminatorias?

Chile suma un punto en el camino de las eliminatorias para el Mundial 2026, luego de perder ante Uruguay, además de empatar ante Colombia.