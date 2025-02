La selección chilena disputará un nuevo amistoso internacional este sábado 8 de febrero. El equipo dirigido por Ricardo Gareca recibe a su similar de Panamá en el Estadio Nacional, con un equipo que contará solo con jugadores del medio local.

Entre las figuras destacan el retorno de Marcelo Díaz y Charles Aránguiz, junto al llamado de Mauricio Isla, Brayan Cortés, Stefan Pino, Alfred Canales y Vicente Pizarro entre otros.

Sin embargo, el Tigre podría sufrir la primera baja y esto trata nada menos que de Arturo Vidal. El King no fue convocado por Jorge Almirón para el encuentro entre Colo Colo y Santiago Wanderers. Lo que fue el primer aviso de preocupación.

Vidal es duda en la Roja

Pero luego el nacido en San Joaquín explicó el motivo de su ausencia por Copa Chile. “Yo tengo una molestia y no puedo arriesgar. En esta etapa no podemos arriesgar cuando en 10 días jugamos el campeonato. Lo mismo que Correa y los que estamos afuera”, confesó en su transmisión de Kick.

Vidal sería el gran ausente en la Roja para el partido ante Panamá

La preocupación de los hinchas de inmediato se enfocó en el estad físico de Vidal. Pero el mismo Bicampeón de América recalcó que se presentará este martes a los trabajos en Juan Pinto Durán. Aunque puso en duda si pueda llegar a estar desde el arranque contra los “Canaleros”.

“No voy a arriesgar nada. No sé si el sábado pueda jugar. No quiero arriesgar. Mañana estamos citados en Juan Pinto Durán y me presentó, pero no sé si llegó a jugar el sábado”, sentenció Vidal.