La selección chilena de Ricardo Gareca cumplió con la tarea y más allá de enfrentar a una débil Panamá, goleó 6-1 en el amistoso jugado este pasado sábado en el Estadio Nacional. En los goles de La Roja se inscribieron Nicolás Guerra (x3), Ariel Uribe, Lucas Cepeda y Steffan Pino.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, el ex entrenador de La Roja, Jorge Garcés, destacó particularmente a Guerra por su triplete. El delantero de los registro de la U fue resistido al momento de conocerse la nómina, incluso muestra algunas dudas en los azules, pero su debut fue notable.

“Siempre es importante para un delantero marcar goles y Nico, para ser su debut, es soñado independiente del rival. A Ariel Uribe también lo destaco”, dijo el Peineta.

Peineta destaca a Guerra y Assadi

El hombre de 70 años y oriundo de Talca agregó que “a mí también me gusta Lucas Assadi, siempre me ha gustado su juego. Tal como jugó ayer me gustaría verlo titular en la U primero, y alternando en la selección adulta. Es el momento de este chico”.

El Peineta Garcés sentenció que “del resto no reviento a nadie. Pero podemos pensar que esto le sirve a Gareca, y yo creo que a Gareca le sirve seguir más el Campeonato Nacional. Estos mismos chicos tienen más exigencia en el torneo local que en este amistoso”.

Cabe recordar que Nicolás Guerra fue titular den su debut con la selección chilena frente a Panamá, reemplazado a los 66′ por Steffan Pino para los aplausos. Lucas Assadi jugó los 90 minutos.

Los próximos desafíos de la selección chilena serán el 20 y 25 de marzo, contra Paraguay con visita y ante Ecuador como local, respectivamente, por la reanudación de las eliminatorias al Mundial 2026.