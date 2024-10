El ex delantero de La Roja no tiene muchas esperanzas y considera que será muy difícil que Chile sume un punto en los dos partidos de eliminatorias que enfrentará en la presente fecha FIFA.

La selección chilena vuelve a la acción este jueves como local contra Brasil y el martes visita a Colombia en una nueva pasada por las eliminatorias a la Copa del Mundo 2026. Tras las derrotas ante Argentina y Bolivia, La Roja está obligada a ganar con serias posibilidades de quedar última en la tabla.

En ESPN, Patricio Yáñez fue sincero y reconoció que no tiene muchas esperanzas en el equipo de Ricardo Gareca. De hecho, el ex delantero nacional sostuvo que un buen escenario sería ganar un punto en los dos partidos.

“Más allá de que Gareca toque y meta las dos o tres teclas adecuadas, y nos deje satisfechos, no significa que el partido lo pueda sacar adelante. Yo creo que en las dos fechas va a ser difícil sacar un punto”, dijo Yáñez.

Agrega que “esto lo quiero decir no por ser negativo o no quiere decir que no quiera a la selección. Hay menos jugadores, los que más menos tenían más experiencia Gareca los dejó afuera porque no le rindieron y no fueron aporte”.

Yáñez firma el punto

“Se la va a jugar con un lote de menos experiencia en la selección. Aún así es un partido tremendamente difícil. Si me dan a firmar un punto, lo hago. Y me voy en calzoncillos a la Plaza Italia”, complementa Yáñez.

Pato Yáñez sentenció que “el hecho que esto sea fútbol te da la garantía de tener alguna confianza… pero si sacamos un punto voy a Plaza Italia. En auto, no voy a ir caminando. Esa es la realidad, no voy a ser tribunero ni voy a venderle la pomada a la galucha. Es ser objetivo”.

Chile se ubica noveno en la tabla de las eliminatorias, penúltimo con 5 puntos en ocho partidos. La Roja sólo supera a Perú (3) con la necesidad de alcanzar al menos a Bolivia (9) y Paraguay (9).

¿Cuándo juega la selección chilena contra Brasil?

Tras las derrotas de septiembre contra Argentina y Bolivia, La Roja recibe a Brasil este jueves 10 de octubre, desde las 21:00 horas, en el Estadio Nacional. El duelo es válido por la fecha 9 de las eliminatorias, previo a la visita contra Colombia el martes 15.