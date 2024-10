El Toro está tramitando su nacionalización, con lo que podría jugar por la Roja. El ex delantero remarcó que él mismo lo va a dejar a Juan Pinto Durán.

En medio de su terrible momento en las Eliminatorias Sudamericanas, la selección chilena puede recibir un refuerzo de categoría. Fernando Zampedri está tramitando su nacionalización para, en 2025, poder jugar por la Roja.

Sus grandes campañas en el fútbol chileno, donde este año va por el récord de pentagoleador, lo ha instalado en el radar desde hace tiempo. De hecho, el propio jugador no escondió su deseo de hacerlo, por lo que Patricio Yáñez encendió el auto para irlo a dejar a Juan Pinto Durán.

El ex delantero sorprendió este viernes y reveló que desea ver a toda costa al Toro con la camiseta de la Roja. A tal punto llegó, que lo apuntó como el mejor jugador de la temporada.

Patricio Yáñez quiere ver sí o sí a Fernando Zampedri en Chile

Fernando Zampedri está a nada de cumplir con los 5 años en nuestro país y así nacionalizarse chileno. Esto le abre al Toro la opción de defender la camiseta de la selección, algo que está dispuesto a hacer pero siempre y cuando el técnico de turno lo necesite.

Fernando Zampedri está a meses de poder jugar por Chile y Patricio Yáñez lo quiere probar a toda costa. Foto: Photosport.

Sus declaraciones encendieron la ilusión no sólo de los hinchas, sino que también de ex jugadores de la Roja. Patricio Yáñez es uno de los que tomó vuelo y quiere que tenga su chance.

En la edición matutina de Deportes en Agricultura, el ex atacante valoró el poder tener a un goleador como Fernando Zampedri. “Si tiene la nacionalidad, lo convocaría. En una selección donde no hay gol… después que rinda, lo haga bien es otro tema, pero sí le daría la oportunidad“.

“Si un jugador responde, rinde, marca… que Católica esté peleando el Chile 3 es gracias a Zampedri. No quiero quitarle méritos al técnico, pero en general dado que no ha tenido respuesta de algunos jugadores, sobre todo los extranjeros, pero Zampedri si no es hoy el mejor del campeonato pasará raspando“, añadió.

Patricio Yáñez destacó que el Toro está tan vigente como desde que llegó hace casi cinco años. “Está a dos goles de Contreras, de ser el pentagoleador del fútbol chileno. Ya rompió el récord con ser el tetra, ahora va por el pentagoleador y para mí, hoy en términos de regularidad y espacio, debería ser si no el mejor, pega en el palo“.

Finalmente aplaudió su hambre de gloria con el récord en la UC. “Él quería conseguirlo este año. Uno lo veía enfadado, se notaba que quería marcar porque es difícil distanciarse del objetivo común que es el equipo. Llega un momento en que dice que quiere el récord y lo consiguió, bien por él”.

Quedará esperar para que Fernando Zampedri reciba la carta de nacionalización y así poder jugar por Chile. El Toro quiere pasar de darles alegrías a los hinchas de la UC a los de todo el país, ayudando a una Roja que no lo pasa nada de bien por estos días.

¿Cuáles son los números de Fernando Zampedri esta temporada?

Fernando Zampedri ilusiona a los hinchas con verlo en la selección chilena luego de haber disputado un total de 28 partidos oficiales esta temporada con Universidad Católica. 17 goles, 2 asistencias y 2.311 minutos dentro de la cancha son su saldo hasta ahora.

¿Cuándo juega Chile?

Mientras Fernando Zampedri sigue tramitando su nacionalización, Chile se enfoca en un partido clave en las Eliminatorias Sudamericanas. El próximo jueves 15 de noviembre desde las 22:30 horas, la Roja visita a Perú obligado a ganar para salir del fondo de la tabla de posiciones.