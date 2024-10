El Maracanazo protagonizado por Roberto “Cóndor” Rojas es uno de los hechos más oscuros del fútbol chileno. Han pasado tantos años como versiones de lo sucedido y esta vez, fue Patricio Yáñez quien habló del tema.

En la previa del duelo entre Chile y Brasil, es difícil no pensar en todos los duelos que han dejado algo para la historia entre La Roja y la Canarinha. Claro que los recuerdos no siempre son positivos y lo sucedido un 3 de septiembre de 1989 muchos quisieran ocultarlo bajo la alfombra.

Pato Yáñez revela la verdadera motivación Maracanazo

Pato Yáñez fue protagonista en aquella jornada en el Estadio Maracaná. El delantero estaba en cancha cuando Rojas fingió la caída de una béngala sobre su cuerpo. El histórico delantero de La Roja reveló una conversación que tuvo posterior al hecho con el arquero.

“Yo en algún momento pensé que había otro tipo de motivación que escapaba a lo futbolístico. Él a mí no me hablaba y otros compañeros me hicieron mierda. Cuando me reencuentro con él, Roberto, cara a cara sentado, me acuerdo una luz muy tenue, me dice ‘Pato, yo lo hice por Chile'”, aseguró Yáñez en su podcast El Camarín del Pato.

Patricio Yáñez jugó el día del histórico Maracanazo. Imagen: Instagram.

Si bien al campeón de Copa Libertadores con Colo Colo no lo convencía del todo su versión, asegura que Rojas le insistía: “Loco, yo lo hice por Chile. Quería de alguna manera intervenir el partido para perjudicar a Brasil“, le dijo el Cóndor a Yáñez.

Sin embargo, esta versión no le cuadraba al ahora comentarista. Tras la sanción a Rojas y a Chile, el Cóndor se radicó en Brasil donde se desempeñó como entrenador en Sao Paulo, algo que le generaba sospecha a Patricio Nazario.

“Pero Roberto, si tiempo después estás trabajando en el fútbol de Brasil ¿Cómo yo lo puedo entender?“, le replicó Yáñez, pero Rojas insistió en su verdadera motivación. “No, ‘Pato’, te estoy diciendo que lo hice, bien o mal, loco o no, una locura del momento… pero lo hice solo por querer perjudicar a Brasil y beneficiar a Chile“, aseguró el meta surgido en Aviación.

El final de la historia es conocido. Rojas fue sancionado por cortarse la ceja y no pudo volver a jugar al fútbol profesional. Chile no pudo disputar las Eliminatorias a Estados Unidos 1994 y Patricio Yáñez realizó en el Maracaná uno de los gestos más famosos de este deporte, creyendo en la inocencia de su compañero.