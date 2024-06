La selección chilena está a nada de hacer su debut en la Copa América con un plantel que ha dado que hablar. Ricardo Gareca golpeó la mesa y dejó fuera a un histórico como Arturo Vidal, quien ha sido uno de los jugadores más destacados de la temporada 2024.

El King no logró convencer al Tigre y finalmente quedó abajo del avión. Una decisión técnica pero que parece tener algo más luego que, tras la salida de emergencia de Felipe Loyola, convocara a Esteban Pavez.

El capitán de Colo Colo se subió a última hora a la Copa América con un rendimiento que no termina de dejar conformes a los hinchas. Para muchos, llamar a un jugador en el mismo puesto del bicampeón de América es un gesto claro de que no lo quiere en su proceso.

Esteban Pavez tira al choque a Ricardo Gareca por ausencia de Arturo Vidal en Chile

Esteban Pavez fue uno de los últimos jugadores en sumarse a la selección chilena para la Copa América y lo hizo con toda una polémica detrás. El volante entró dejando fuera a Arturo Vidal, un histórico con el que Ricardo Gareca simplemente no quiere contar.

Esteban Pavez entró en la nómina de Chile usando el mismo puesto y jugando en el mismo club que Arturo Vidal, figura del torneo chileno. Foto: Photosport.

El Tigre no pescó el buen nivel del King y llamó a un jugador que usa su mismo puesto, en el mismo club. El llamado a dado que hablar, pero por ahora el jugador sólo se enfoca en ayudar a la Roja.

“Me puso muy contento, quería estar. Cuando no salí en la primera nómina para el partido contra Paraguay me dolió un poco, pero sabía que era importante lo que tenía que hacer en mi club para estar acá”, dijo este miércoles en conferencia.

Esteban Pavez remarcó que, más allá de polémicas, se ganó su lugar. “Me lo tomo como un premio al esfuerzo que he hecho toda mi carrera. Todo me ha costado demasiado y nunca he bajado los brazos”.

En esa misma línea, el capitán de Colo Colo remarcó que ha estado luchando por esta oportunidad. “He tenido buenos y malos momentos, pero siempre dejo todo y creo que estar acá es parte de eso”.

Finalmente se refirió a la ausencia de Vidal y dejó claro que es Ricardo Gareca quien debe explicarlo. “Todos sabemos lo que es Arturo. Para mí es el mejor de la historia, pero la decisión de que él esté acá o no es netamente del técnico. Eso deberían preguntárselo a él, pero Arturo está contento y eso es importante para nosotros”.

Esteban Pavez será parte del plantel de Chile que intentará bajar la tercera estrella de nuestra historia. El King, por su parte, tendrá que mirar todo a la distancia y apoyar como un hincha más luego de haber protagonizado las páginas más importantes de la Roja.

¿Debía estar Arturo Vidal en la Copa América 2024? ¿Debía estar Arturo Vidal en la Copa América 2024? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles son los números de Esteban Pavez y Arturo Vidal esta temporada?

En lo que va de temporada, Esteban Pavez ha logrado disputar un total de 23 partidos oficiales en los que ha marcado un gol, ha aportado con dos asistencias y alcanza los 2.039 minutos. Por su parte, Arturo Vidal ha jugado en 18 encuentros con cinco goles, sin asistencias y 1.457 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Chile?

Esteban Pavez y la selección chilena cuentan las horas para su esperado debut en la Copa América. La Roja se mide con Perú este viernes 21 de junio desde las 20:00 horas.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.