¿Personaje del último tiempo? Claramente, Pablo Milad. El presidente de la ANFP ha sido sindicado como uno de los grandes responsables del débil presente de la Selección Chilena.

Esto, tras las pobres cuatro fechas eliminatorias en las que Ricardo Gareca ha estado al mando de la Roja. Para muchos, era el fin de una era. Pero el presidente del fútbol nacional le dio dos fechas más al Tigre.

Si podrá o no superar el mal momento, eso está por verse. La Roja se enfrentará a Perú y Venezuela en la próxima fecha doble de Eliminatorias y tendrá que sacar, por lo menos cuatro puntos para que continúe el Tigre.

Más allá de eso, lo que todos se preguntan es cómo pudimos llegar a esta situación. Evidentemente, los dedos apuntan directo a la dirigencia, con Pablo Milad a la cabeza.

La particular respuesta de Pablo Milad

En el marco del Tercer Congreso Internacional del Fútbol, el presidente de la ANFP analizó el presente de la Selección Chilena y apuntó a las anteriores directivas.

“Los malos resultados de la Selección vienen de un proceso antiguo. Los resultados de hoy son debido a lo que no se hizo antes. Y lo que vamos a mostrar es parte de nuestra inquietud por lo que viene para el fútbol chileno”, dijo Milad.

“Nuestra intención es cimentar raíces profundas que den un fuerte tronco y árbol con frutos para mañana. No podemos quedarnos en la Generación Dorada. Con la Generación Dorada no se pensó en el futuro, solo se vivió del presente y ahí están las consecuencias”, añadió el presidente de la ANFP.

“Cuando uno ve que el 85% no tiene políticas deportivas, qué podemos pensar de nuestro fútbol formativo. Cuáles son esas directrices. En virtud del proyecto para que los jugadores lleguen al primer equipo. Sin política, no hay resultado. Si no hay hambre, no hay saciedad después”, cerró.