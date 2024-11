El ex defensa de la Roja se mostró molesto por no poder utilizar de la manera que le plazca su entrada al Nacional.

La Selección Chilena se juega el todo por el todo en el duelo ante Venezuela en el Estadio Nacional. El cuadro de Ricardo Gareca necesita únicamente un triunfo, nada más sirve.

En ese sentido, se esperaba el apoyo de todos los que pueden sumar al entusiasmo y el empuje que necesita el cuadro nacional para poder sacar la tarea adelante.

Los ex seleccionados son parte de ese pequeño mundo que siempre suma a favor de la Roja. Más aún aquellos que cumplieron con la proeza de participar en mundiales.

Uno de ellos es Pablo Contreras, mítico defensa chileno que participó en el Mundial de Sudáfrica 2010, donde la Selección Chilena alcanzó los octavos de final.

Pablo Contreras alega por su entrada al estadio

Pese a que todos los ex mundialistas están invitados siempre al estadio, en esta ocasión Pablo Contreras decidió restarse. Pero como tenía su entrada, decidió regalársela a un cercano.

“Por opiniones distintas no voy a asistir al estadio. Yo quise transferirle mi entrada a un pariente y no me dejaron. Me desconcierta“, señaló el ex mundialista.

Pablo Contreras jugó las Eliminatorias a Brasil 2014 | Photosport

¿Cuáles son los rivales de Chile después de Venezuela?

Los próximos desafíos de Chile, en este orden, serán Paraguay (en Asunción), Ecuador (en Santiago), Argentina (en Santiago), Bolivia (en El Alto), Brasil (en Brasil, ciudad a definir) y Uruguay (en Santiago).