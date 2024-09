El lamentable momento que vive la Selección Chilena en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, provoca que entre los hinchas y analistas aparezcan nuevos nombres para que entren en la consideración del técnico Ricardo Gareca.

Uno de los nombres que se piden, y que al mismo tiempo hace mucho ruido en el país, es el del delantero Jordhy Thompson, quien está de vuelta en el Orenburg de Rusia, luego de superar una lesión muscular, y que a través de sus redes sociales se mostró disponible para La Roja.

“Estoy muy profesional. Entreno diferenciado por la tarde, tengo un preparador físico. Me estoy poniendo bomba y estoy entrenando súper bien. Pero Chile no me ama, no me quieren ni llamar”, afirmó el surgido en Colo Colo durante un Live en Instagram.

Pero ahora ya no es solo el deseo del jugador. El ex gerente deportivo del cuadro ruso, Dmitry Andreev, aseguró en diálogo con AS Chile que “una convocatoria a la Selección le daría más motivación. Ahora se ha recuperado de una lesión y está en buena forma. Me alegraría mucho que lo convocaran”.

Jordhy Thompson surge como opción en la Selección Chilena (Imago)

En Orenburg piden a Jordhy Thompson a La Roja

“Tiene mucho potencial. Si trabaja bien en los entrenamientos y en los partidos, se convertirá en un gran futbolista. Me alegraría mucho que lo convocaran… Él es rápido, técnico y tiene buena finalización. No tiene miedo a correr riesgos en el campo”, agregó el otrora directivo.

Andreev es enfático en afirmar que los problemas judiciales de Thompson no pueden ser impedimento para su llamado a la Selección, pues “todos somos humanos y todos cometemos errores. En Rusia todo ha estado bien. Me gusta mucho como jugador. Jugadores como estos hacen grande al fútbol”.

Los números del chileno en Rusia

En la actual temporada ya sumó ocho minutos en liga y otros 24 en la Copa de ese país. Desde su llegada a ese país, a finales de enero del presente año, Jordhy Thompson disputó 812 minutos en cancha durante 14 encuentros, donde registra dos goles y una asistencia.

¿Debe ser convocado Jordhy Thompson a la Selección Chilena? ¿Debe ser convocado Jordhy Thompson a la Selección Chilena? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.