Tras las caídas de la Selección Chilena en la pasada fecha Eliminatoria, uno de los nombres que sonó para levantar al equipo es Jordhy Thompson. Si bien hay algunos que lo proponen al equipo de Ricardo Gareca, un histórico de la Roja le bajó el pulgar.

Bastó que Eros Pérez dijera que “sea impopular o no, Jordhy Thompson tiene que estar en la Roja“, para que otras voces salieran al paso para criticar la eventual llegada del formado en Colo Colo.

Y uno de ellos es Jorge Aravena, quien con 22 tantos por la Selección y el recordado “Gol Imposible” ante Uruguay, es voz autorizada para hablar del equipo. “Creo que hay muy poco para echarle mano”, dice de entrada a RedGol.

Jorge Aravena / Foto: Photosport

Su veredicto: “Es bueno para la pelota, no para el fútbol”

Consultado sobre nuevos nombres en la Roja, el ex seleccionado y ahora DT del fútbol chileno dijo que “puede ser el muchacho (Marcelo) Morales, por hablar de más jóvenes, pero ahí está (Gabriel) Suazo, (Eugenio) Mena, en fin”.

Y ante la pregunta sobre Jordhy Thompson, el Mortero disparó como en los viejos tiempos y fue lapidario con el hombre que pide camiseta desde el fútbol ruso.” Yo le preguntó por qué salió el nombre de Jordhy Thompson”.

“No, no, no, esta cuestión es seria, por favor. Jordhy Thompson es bueno para la pelota, no es bueno para el fútbol. Además, no ha hecho meritos para estar en la Selección”, dice Aravena.

Siguiendo con su veredicto sobre el jugador, el autor del “Gol Imposible” explicó que “si él hace méritos, juega regularmente y marca diferencias, debería tener posibilidades, pero como no juega regularmente ni hace mérito, evidentemente no merece estar en la Selección”.