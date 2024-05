El ex Universidad de Chile confesó que el Tigre lo llamó apenas se supo lo de su lesión. Sigue siendo fijo en la nómina para la Copa América.

La Copa América 2024 está a la vuelta de la esquina. La selección chilena comandada por Ricardo Gareca, buscará un nuevo título y tendrá que medirse ante rivales complicados como Perú, Canadá y Argentina.



Ante este complejo panorama, el Tigre necesita de su mejor gente para esta competición en Estados Unidos. Por lo mismo, se alertó de inmediato al recibir la información de que Darío Osorio sufrió la rotura fibrilar del posterior de su pierna izquierda.

La lesión mantiene en recuperación al ex Universidad de Chile y llegaría con lo justo para la competición. Pero el propio jugador nacido en Hijuelas reveló cómo fue el llamado de Gareca y cuáles fueron sus indicaciones.

Gareca preocupado

En entrevista con “Salir Jugando” Osorio explicó que ya inició trabajos para fortalecer la zona afectada. Pese a ello, el Tigre se contactó personalmente con él para entregarle todo su apoyo y que sigue contando con él para la Copa América.

“Ya me llamó Gareca para decirme que trate de aportar lo que yo sé, es lo que me dice siempre”, reveló. Ahora Osorio confía en estar al 100% para meterse en la lista definitiva. “Si me llaman a la Copa América voy a estar”, complementó.

Incluso el nacido en Hijuelas no escondió su gran anhelo de levantar una copa con la selección. “Es mi sueño de pequeño. Tengo que seguir trabajando para representarla de la mejor manera. Estamos con la mentalidad de ganarla”, juramentó.