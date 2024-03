La selección chilena le hace partido a Francia. De hecho, La Roja abrió la cuenta en el amistoso de Marsella con golazo de Marcelino Núñez en los 5’. Lamentablemente los galos empataron en los 18’ y se pusieron en ventaja para el 2-1 parcial en los 24’.

En lo que respecta al tanto del 1-1, Kylian Mbappé se asoció con Youssouf Fofana y el mediocampista de los registros del Mónaco batió a Claudio Bravo. El gol despertó críticas para el arquero chileno en redes sociales, pero Mauricio Pinilla salió en su defensa en la transmisión de ESPN.

Es las imágenes no ayudaron mucho a Bravo, medio tapado. Además, el meta pareció muy lento en la reacción y quedando corto en su amago de estirada.

Sin embargo, a favor del experimentado y veterano arquero de la selección la pelota no ingresa limpia a la portería, pues el remate de Fofana se alcanza a desviar en Igor Lichnovsky, lo que en parte explica que Claudio Bravo quedara corto.

El gol de Francia que desató críticas para Claudio Bravo

“En el primer tiro al arco, Francia logra el empate”, relató Gustavo Huerta. Pinilla comentó que “me parece que la pelota fue desviada tras el remate porque parecía un disparo lento y controlable para Bravo, pero se va muy pegadita al palo. Parecía en cámara lenta, pero la pelota ingresa”.

El ex delantero sentencia tajante que “Francia no encontraba los espacios para atacar a Chile. No encontraba la profundidad ni verticalidad necesaria, pero llega la jugada de Mbappé y se la da a Fofana… Claro, ahí está el desvió que le cambia la trayectoria del balón a Claudio Bravo”.

Cabe recordar que Bravo regresó a la selección chilena después de varios meses junto al arribo de Ricardo Gareca como nuevo DT de La Roja. El meta estaba cortado por Eduardo Berizzo.

Además, el arquero chileno del Real Betis está falto de fútbol producto de las lesiones que le han mermado casi por completo sus opciones en el once titular de Mauricio Pellegrini.

