El ex arquero de Católica reconoció que era "un sueño" poder defender a nuestro país y entregó las razones por las que no puede vestir la camiseta nacional.

Matías Dituro y su frustración por no ser parte de La Roja: "Es un golpe durísimo"

En momentos donde su nombre suena con fuerza para ser refuerzo de Colo Colo en la temporada 2025, el arquero Matías Dituro reveló una de las grandes frustraciones que sufrió durante su paso por Chile, y es el no ser parte de la Selección.

El oriundo de Bigand tuvo tres etapas por nuestro país, la primera de ellas con Deportes Antofagasta, de mediados de 2015 a fines del 2016; la segunda con Universidad Católica, de 2018 hasta el 2021, y la tercera también con Los Cruzados, entre 2022 y 2023, cuando rescindió para ir a Turquía.

Si bien Dituro cumplió con los requisitos para obtener la nacionalidad chilena, hubo temas a nivel de FIFA que finalmente impidieron que pudiera estar en consideración de La Roja, algo que según reconoció a TNT Sports le genera frustración.

La pena de Matías Dituro por no estar en La Roja

“Uno de mis sueños en ese momento donde estaba a punto de tramitar la nacionalidad, era llegar a la Selección, fue mi objetivo número uno“, reconoció el ex capitán de la UC, quien reveló lo que finalmente le impidió estar en consideración.

“Cumplí el tiempo que Chile me pedía para nacionalizarme, pero no cumplía por lo del cambio de federación. Sí, eso fue un golpe durísimo. Fue uno de los objetivos que me plantee con Universidad Católica”, puntualizó Dituro en la charla con TNT Sports.

Matías Dituro habló de su frustración por no ser parte de La Roja (Photosport)

Los números del arquero en el 2024

En la actual temporada, donde juega para el Elche de la segunda división española, el ex arquero cruzado disputó hasta el momento 18 encuentros, con 1.620 minutos en cancha, donde recibió 14 goles en contra y entregó su valla invicta en ocho oportunidades.