Claudio Bravo reconoció que quiere volver a La Roja y piensa a mediano plazo. Y no, en esta pasada no se refería a tomar la banca y dirección técnica de la selección chilena...

Claudio Bravo colgó los guantes y anunció su retiro, dejando un vacío en lo más profundo del corazón del fútbol chileno. La sensación es que el arquero podía ser jugando, aunque fuera en una competencia menor a la española, pero la determinación del bicampeón de América fue consistente.

Desde entonces, Bravo ha sido noticia por su anuncio, posteriores declaraciones, mensajes del mundo fútbol e incluso por un ridículo castigo que le quería imponer la Conmebol, en un nuevo circo del organismo liderado por Alejandro Domínguez.

Ahora, el mismo Bravo reveló que volver a la selección chilena tarde o temprano es uno de sus deseos. Muchos han pensado en el histórico 1 como entrenador, pero el golero se abre a otra opción importante a mediano plazo.

“Ser gerente de la selección sería algo bueno, y no difícil de hacer desde mi conocimiento. Necesitas que se entienda donde se debe entender, en el ente máximo que es la Federación. Todo nace desde ese punto”, dijo Bravo en Mega.

Sí a ser gerente de La Roja, pero con calma

El ex arquero agregó que “me retiré hace nada, esto sería ahora ya y ahora quiero tiempo, disfrutar el día a día. Para lo otro hay que prepararse, las expectativas en uno son altas y si te metes sin saber el fracaso es grande”.

Bravo complementa que “sería bonito, una consecuencia de algo, valorizar lo que hiciste. Agarrar todo esto y ponerlo al servicio de los demás es una buena idea. Pero no depende sólo de mí”.

Claudio Bravo revela que le gustaría ser gerente de la selección chilena.

“Es como cuando me preguntan por qué no volví a Chile: porque no tuve oferta formal, de cómo me gustaría venir. Y no era ligado a lo económico. Era, por ejemplo, que después se me ofreciera vincularme a un proyecto”, sentenció Claudio Bravo.

¿Dónde jugó Claudio Bravo?

Junto a ser histórico en la selección chilena, Claudio Bravo jugó en Colo Colo, Real Sociedad, Barcelona, Manchester City y Real Betis.