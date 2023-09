La ausencia de Claudio Bravo en aún genera ruido en la Roja: ex DT apunta a "partidos de mentira"

La ausencia de Claudio Bravo en la nómina otra vez fue noticia en la Roja, aunque una cada vez menos inesperada. Eduardo Berizzo lo explicó en la primera fecha doble de las Eliminatorias 2026: la razón para marginar al golero del Betis radica en la negativa del bicampeón de América a participar en tres partidos amistosos que se jugaron en junio.

Por eso mismo, el Toto parece haberle hecho la cruz al legendario arquero de 40 años. Pero ese tema parece estar lejos de acabarse. RedGol salió a buscar algunas opiniones respecto de esto. Y más de alguno de los entrevistados por nuestro querido Paulo Flores no ve al oriundo de Viluco de regreso.

Así al menos lo sentenció Osvaldo Hurtado, que no quiso hacer mucho análisis. Pero sí una especie de apuesta en torno a lo que percibe. “Creo que Bravo ya no vuelve”, sentenció el Arica, un temible goleador que tuvo la Universidad Católica y, cómo no, también la selección chilena.

César Vaccia fue DT de Chile en 2002. Y también conversó con Florete para hacer un análisis de la citación del Toto para los duelos ante Venezuela y Perú. “Al parecer no tiene vuelta. Está jugando, seguramente algo hay más valórico. No sé cómo llamarlo, de compromiso”, expresó el entrenador que fuera bicampeón con Universidad de Chile.

La ausencia de Claudio Bravo en la Roja es por “partidos de mentira”, según Jorge Garcés

Con la ausencia de Claudio Bravo, la Roja saldrá a buscar el primer triunfo en las Eliminatorias 2026. “Esas cosas no las sabemos, parece que caló hondo la negativa de Bravo para el primer llamado. Ahí uno no se puede meter”, sentenció Vaccia en el diálogo con RedGol.

Uno más que quiso participar de este tema fue Jorge Garcés, otro adiestrador que supo dirigir a Chile. “Hay un tema más profundo. Sin meterme ni inmiscuirme en el tema del Toto, cada técnico tiene sus prioridades y paladares futbolísticos, pero me extrañaba mucho. Después él dio la explicación. Yo hubiese pensado distinto. Si Claudio me hubiese pedido no jugar esos partidos de mentira que se jugaron y que prefería vacaciones, yo encantado”, afirmó el Peineta.

“Si me lo hubiese pedido Arturo (Vidal), Alexis (Sánchez), el Pitbull (Gary Medel), por nombrar algunos, yo encantado. No los hubiera traído a esos partidos, lógicamente no eran tan importantes. Ellos con la trayectoria que tienen se hacen merecedores de sus vacaciones”, agregó Garcés.

¿Hubo más del Peineta? Por cierto que sí. “En eso no comparto con el Toto, es una opinión. El resto de las nóminas, que llame a uno u otro, ya es un tema personal. Yo quisiera que nadie se meta en las decisiones de él”, cerró el icónico DT que condujo al título a Santiago Wanderers en 2001.

¿Cuándo vuelve a jugar la Roja por las Eliminatorias 2026?

Los próximos partidos de la Roja en el camino al Mundial 2026 son el jueves 12 de octubre, cuando recibirá a Perú en el estadio Monumental a las 21 horas. Y el martes 17, cuando visitará a Venezuela en Maturín desde las 18 horas, siempre según el horario de Chile continental.

¿En qué lugar marcha la Roja en las Eliminatorias 2026?

Chile marcha en el 8° lugar de las Eliminatorias 2026 al cabo de las dos primeras fechas.