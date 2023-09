Dos son los partidos en que Cristián Palacios ha sido borrado de la citación del técnico Mauricio Pellegrino en Universidad de Chile, en una situación en que el propio argentino ha dicho que es decisión suya.

En un momento en que la U acumula ocho partidos sin saber de victorias, con la necesidad de goles, un histórico entrenador no se explica que el segundo goleador del equipo esté afuera y no sea citado.

Que vuelva

Así lo hizo saber César Vaccia en conversación con Redgol, donde asegura que, sin conocer la interna, es inexplicable que no se le den oportunidades al uruguayo.

“No sé exactamente si pasa por algo deportivo o una situación desde el punto de vista del entrenador anómala. Lo desconozco. Pero es un jugadore que hace goles, la U no está haciendo goles, necesita hacer un cambio y me parece que, si no hay nada de otro mundo y sea sólo decisión técnica, Palacios, dentro de todo, es un jugador que hace goles y debiera estar en la nómina: merece una oportunidad”, destacó Vaccia.

“Uno no se explica algunas cosas. Goleador en Unión, en la U, siempre hizo goles. Uno se pregunta por qué no está en los citados, porque no se tiene un jugador de esas características”, detalló.

Por lo mismo, cree que, pensando en el duelo ante Audax Italiano, debería existir un cambio, al menos, citando al atacante.

“Si me preguntan, necesita una nueva oportunidad, porque se necesita un quiebre definitivo y tiene que encontrar otras alternativas”, finalizó.

¿Cuántos goles lleva Cristián Palacios en U. de Chile?

Esta temporada Cristián Palacios ha anotado en cinco oportunidades con la camiseta de Universidad de Chile, siendo el segundo goleador del equipo.

¿Cuándo es el próximo partido de Universidad de Chile?

En un duelo clave para asegurar su permanencia en la Primera División, la U volverá a jugar por el Campeonato Nacional el lunes 2 de octubre. Ese día recibirá a Audax Italiano en el estadio Santa Laura, desde las 19:00 horas.