La selección chilena se prepara para una doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas donde Ricardo Gareca se jugará el puesto. El Tigre no lo ha pasado bien y llega a los choques de noviembre obligado a sumar puntos, por lo que piensa en alternativas.

Los jugadores que ha llamado hasta ahora no le han dado resultados y el DT analiza darle un nuevo giro. Nombres sobre la mesa hay varios y, luego de la grave lesión de Víctor Dávila, hay un cupo en delantera que tanto para los hinchas como para los históricos debería tener un dueño: Zidane Yáñez.

RedGol realizó una encuesta a los hinchas sobre quién debe tomar el puesto que deja vacante el regalón de Ricardo Gareca. Ahí, por encima de nombres como Alexander Aravena o Felipe Mora, se impuso la joven figura del New York City. Su gran actuación en el Sudamericano Sub 15, donde marcó 5 goles en 6 partidos y fue el máximo artillero del certamen, lo instala en el radar.

Con la chance de convocarlo a la adulta y así asegurarlo ante un posible interés de Estados Unidos, consultamos a los históricos de la Roja. sobre la opción. En enero cumple 17 años así que tan chico no es, por lo que una aparición en la mayor le dejaría a nuestro país una promesa importante para el futuro.

Zidane Yáñez dejó en claro que su sueño es llegar a la adulta de Chile y, con Víctor Dávila lesionado, se abre un cupo en el ataque para él. Foto: Comunicaciones FFCh.

Históricos respaldan el clamor de los hinchas con Zidane Yáñez a la Roja adulta

La gran participación de Zidane Yáñez en el Sudamericano Sub 15 ha puesto su nombre sobre la mesa de la selección chilena adulta. La Roja busca renovarse pensando en el futuro en medio de un delicado momento y, como el goleador del certamen, Zizou se ilusiona.

No sólo los hinchas, sino que también los históricos de la Roja, quienes en conversación con RedGol piden a Ricardo Gareca llamarlo. Jaime Vera remarcó que esto no sería nuevo. “No es malo, nosotros con Claudio lo hicimos con Rabello, Castillo y un par de jugadores para que fueran conociendo lo que es estar con la adulta y con la experiencia de viajar, de ver“.

De hecho, puso a ejemplos emblemáticos de jugadores que a esa edad ya estaban dando que hablar. “Yo debuté a los 17 años, Alexis Sánchez, Caszely a los 16“.

César Vaccia fue otro que se sumó al llamado por Zidane Yáñez a la Roja. “Me imagino que tiene que haber una conversación entre Leporati que es el entrenador, con Nicolás y Gareca para establecer una política para que no parezca improvisación”.

“Si trajimos a Cabral para que paseara o para adquirir experiencia, si es que cumple con las habilidades y competencias de un futbolista de futuro, que él y otro más puedan estar en el proceso“, complementó.

Aunque para César Vaccia, debe haber un plan más grande para el trabajo con las juveniles. “Tiene que ser una política, no algo de aprovechar el momento. Que tiene que ser parte, de aquí en adelante entre las mejoras del fútbol nacional, que todos los jugadores Sub 15 o Sub 17 que presentan un rendimiento superior al esperado, pueden no sé si convocados pero sí sumarse al proceso de la selección“.

¿Te gustaría ver a Zidane Yáñez en la Roja adulta? ¿Te gustaría ver a Zidane Yáñez en la Roja adulta? YA VOTARON 0 PERSONAS

En esa misma línea, comparó su caso con el de Lamine Yamal, quien brilló y le dio la Eurocopa a España. “Si puede sumar minutos, ¿por qué no? España tiene un niño de 16 años que ganó la Eurocopa. ¿Por qué él no?“.

Finalmente está Jorge Aravena, quien explicó por qué debe estar. “Sería bueno si lo invitan a los entrenamientos para que vaya interiorizando de los trabajos de la selección. Independiente del rendimiento, se ganará la posibilidad, pero no tiene por qué ser que por tener 17 años vaya porque sí. Tiene que ganárselo”.

“Llevarlo a trabajar con los más grandes le va a servir mucho para la experiencia del niño. Si tiene grandes condiciones, cualquier entrenador lo pondrá a jugar“, sentenció.

¿Cuándo juega Chile en eliminatorias?

Zidane Yáñez espera un llamado a la selección chilena para su próximo desafío en las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja se verá las caras con Perú el día jueves 15 de noviembre a partir de las 22:30 horas.

¿Cómo está la tabla de posiciones de las eliminatorias?

Así marcha la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas para Chile: