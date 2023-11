La familia del fútbol propone a varios jugadores de la Sub 23 de plata en Santiago 2023 para La Roja Adulta

La selección chilena sub 23, dirigida por Eduardo Berizzo, no pudo contra Brasil en la final de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. La Roja empató 1-1 y cayó en penales, pero se cuelga la medalla de plata con el segundo lugar y, en parte, Eduardo Berizzo consigue algo de oxígeno.

El DT de la selección adulta venía muy cuestionado por el desempeño en eliminatorias. Si bien la exigencia era el oro, tras la final Berizzo incluso recibió aplausos como nunca había sucedido.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, varios ex crack del fútbol nacional entregaron sus impresiones de lo realizado pensando en el futuro.

“Sin haber tenido mucha preparación, obviamente que es bueno haber llegado a la final”, dijo Jorge Aravena, destacando varios nombres de esta sub 23 que pueden sumarse a la Roja adulta.

“Hay varios chiquillos que están pidiendo terreno en la selección adulta. Alexander Aravena ha sido un jugador importantísimo en la ofensiva. César Pérez, que anotó el gol el otro día. Alfred Canales, y ha jugado muy bien Maximiliano Guerrero. Vicente Pizarro que al principio no me gustaba porque jugaba mucho para el lado y para atrás, pero hoy se ha convertido en un jugador de todo el campo y con la intención de ser siempre ofensivo”, expuso.

Más elogios de Wirth, Yeyo Inostroza y Pelé Álvarez

Por su parte, Óscar Wirth manifestó que “esto es bueno, pero no hay que volverse locos, porque esto es una cosa y las eliminatorias otra. Pizarro es el que está más hecho para aguantar y jugar, para aportar en la ofensiva. Después Aravena. Su entrega, el daño que genera adelante. Igual el equipo brasileño no era la selección adulta. Esos dos se pueden mezclar con La Roja absoluta y no van a desentonar”.

Otro que habló fue Eddio Yeyo Inostroza: “estoy conforme, a última hora el chico Pizarro es lo que tenía que ser. Sólo le falta gol y eso lo tiene que trabajar. Me gustaría que estuviera en la selección adulta. No para titular, pero que esté ahí y se rodee de los jugadores y aprenda de a poco. También me gusta Felipe Loyola y César Pérez. Podrían estar en la selección”.

José Luis Álvarez complementó que “lo bueno de este torneo es que deja la impresión que puede venir otra generación como la que tuvimos en otro momento. Hay jugadores que se destacan. Loyola y Guerrero fueron grandes figuras, para mí los mejores”.

Pelé Álvarez sentencia que “me gustó mucho Canales, Vicente y Damián Pizarro, Clemente Montes. Ha habido varios puntos altos, el Monito Aravena, el chico Gutiérrez, Pérez. Podrían ser la renovación esperada por el fútbol chileno”.

¿Qué jugadores integraron la selección chilena masculina de Santiago 2023?

La Roja masculina disputó Santiago 2023 con una nómina conformada por los arqueros TomásAhumada (Audax Italiano) y Brayan Cortés (Colo Colo); los defensas Bruno Gutiérrez (Colo Colo) Antonio Díaz (O’Higgins), Bruno Gutiérrez (Colo Colo), Daniel Gutiérrez (Colo Colo), Felipe Loyola (Huachipato), Jonathan Villagra (Unión Española) y Matías Zaldivia (Universidad de Chile); los mediocampistas Vicente Pizarro (Colo Colo), Lucas Assadi (Universidad de Chile), Alfred Canales (Magallanes), César Fuentes (Colo Colo), Maximiliano Guerrero (Deportes La Serena) y César Pérez (Unión La Calera); y los delanteros Alexander Aravena (Universidad Católica), Clemente Montes (Universidad Católica), Damián Pizarro (Colo Colo) y Julián Alfaro (Magallanes).

¿Cuándo juega la selección chilena adulta?

La Roja vuelve a la acción en eliminatorias el jueves 16 de noviembre como local contra Paraguay. El 21 de este mismo mes visita a Ecuador.