El Tigre volvería a dejar a Brayan Cortés en el banquillo a pesar de los problemas físicos de Claudio Bravo. El ex arquero disparó con todo contra el DT y el hombre de Racing.

Ricardo Gareca afina los últimos detalles para el debut de la selección chilena en la Copa América y lo hace dando que hablar. Los problemas físicos de Claudio Bravo han dejado vacante el arco y el Tigre le ha entregado la responsabilidad a Gabriel Arias, quien jugó en el amistoso ante Paraguay y se perfila como titular contra Perú.

La sorpresiva aparición del meta de Racing ha generado todo un debate en torno a Brayan Cortés, quien era el titular del proceso de Eduardo Berizzo. Y quien salió con todo a defenderlo es Roberto Rojas, que se lanzó con todo contra el DT junto al micrófono de RedGol.

El ex arquero analizó a Perú, el rival de Chile en su estreno en la Copa América. “Son momentos que el fútbol tiene, hay décadas que uno sobresale encima del otro, pero es parte del fútbol. Ellos siempre tuvieron un buen fútbol, es como nosotros con selecciones que son una maravilla y ellos han tenido unas estupendas. Copa América es diferente a lo que han mostrado, es una nueva competencia, son siete partidos para dar el máximo y no querrán dar ese espacio”, lanzó.

En esa misma línea, el otrora guardameta remarcó que la Roja llega mejor, pero no hay que confiarse. “Por rendimiento de los últimos partidos, pero no sé qué pasa con el fútbol peruano. Quizás van a buscar fuerzas donde tienen problemas, siempre ha sido un equipo complicado, pero el nivel de Chile en los últimos partidos le da para sacar un buen resultado”.

Gabriel Arias asoma como el arquero titular de Chile ante Perú, algo que ha desatado todo un debate. Foto: Photosport.

Cóndor Rojas pide a Gareca poner a Cortés por sobre Arias en Chile

Ya entrando de lleno en la situación de Brayan Cortés en Chile, Roberto Rojas se le tiró al cuello a Ricardo Gareca por darle ese lugar a Gabriel Arias. “Me preocupa porque es una decisión que no corresponde. Si en ausencia de Claudio Bravo el titular era Cortés, ahora lo saca y pone a Arias que es una duda porque no se sabe en qué rendimiento está. Es una duda difícil de entender”.

De hecho, el Cóndor le advirtió al Tigre que si el hombre de Racing vuelve a mostrar inseguridad en la portería, tendrá que poner el pecho a las balas. “Él tiene la responsabilidad de asumir lo que pase en el arco chileno”.

Roberto Rojas no se quedó ahí sino que insistió en que debe ser otro el titular de Chile en Copa América. “Tiene que poner a Cortés si era el titular cuando no estaba Bravo, no era Arias. Ahora lo deja afuera, es inconsecuente en ese sentido”.

El Cóndor fue más allá y dijo que “el técnico tiene que darle la confianza suficiente para ponerlo, él es el responsable. Yo respeto la decisión, pero no entiendo por qué pone a Arias por Cortés”.

“No es que me guste o no, la inconsecuencia del técnico con una duda como Arias al reemplazante de Bravo… es una duda. Cortés le vi en los últimos partidos nunca comprometer el arco chileno”, sentenció.

Por ahora, Chile todavía tiene unos días más de trabajo para definir su formación titular para enfrentar a Perú. La Roja define quién tomará el lugar de Claudio Bravo en un momento clave, ya que puede marcar lo que será el proceso de Ricardo Gareca rumbo a las Eliminatorias Sudamericanas.

¿Quién debe ser el arquero de Chile en Copa América si no está Claudio Bravo? ¿Quién debe ser el arquero de Chile en Copa América si no está Claudio Bravo? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles son los números de Gabriel Arias esta temporada?

En lo que va de temporada 2024 con Racing, Gabriel Arias ha logrado disputar un total de 23 partidos oficiales. En ellos ha dejado su arco en cero en 14 ocasiones y ha recibido 14 goles en contra en los 2.025 minutos que ha estado en la cancha.

¿Cuándo debuta Chile en la Copa América?

Chile está a sólo horas de hacer su estreno en la Copa América 2024. La Roja se enfrentará a Perú por la primera fecha de la fase de grupos este viernes 21 de junio a partir de las 20:00 horas.

