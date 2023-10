Fabián Estay alzó la voz tras la desastrosa derrota de la selección chilena ante Venezuela, por 3-0 en Maturín, en el marco de la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026. La Roja suma apenas 4 puntos de 12 posibles y las dudas se posan sobre la continuidad de Eduardo Berizzo en la banca.

En conversación con Deportes en Agricultura, el ex seleccionado chileno y hoy radicado en México como comentarista dejó críticas al desempeño de La Roja y el trabajo del Toto Berizzo.

“Cuatro puntos de doce no es lo que se esperaba. La cosecha de puntos ha sido mala y yo no le veo todavía una idea futbolística ni una identidad a este Chile. Tienen ganas, ímpetu, buena actitud, pero no alcanza”, dijo Estay.

El otrora mediocampista agregó que la selección debería pensar en un cambio de timón ya. “Hay que tener una idea más clara de juego para poder ganar los puntos. En lo personal, yo creo que puede ser el momento justo para hacer un cambio, porque lo que viene es bastante complicado”, sostiene.

“Y ahora Berizzo va a dirigir la selección en los Panamericanos y puede ser una loza también muy complicada para él. Para el entrenador la participación con la sub 23 en Santiago 2023 puede ser el inicio para comenzar algo bueno o para que ya no sea más el entrenador de Chile”, sentencia Fabián Estay.

El registro y lo que viene para Chile y Berizzo

La Roja inició las eliminatorias al próximo Mundial adulto con derrota ante Uruguay (3-1), empate como local frente a Colombina (0-0), triunfo contra Perú (2-0) y la reciente caída en Venezuela.

Los próximos rivales de la selección chilena serán Paraguay de local y Ecuador como visita. Eduardo Berizzo estará obligado a cosechar seis puntos en la pasada programada para noviembre. Incluso sumar sólo cuatro unidades mantendrán no serán remedio a las críticas.

¿Berizzo debe seguir en la Roja? ¿Berizzo debe seguir en la Roja? YA VOTARON 0 PERSONAS

Pero ante, el Toto dirigirá a la selección chilena sub 23 en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. La Roja debuta contra México este lunes 23 de octubre en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

El jueves 26 La Roja panamericana se verá las caras contra Uruguay en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso para cerrar la fase de grupos ante República Dominicana el domingo 29 en el Sausalito.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano.Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.

¿Cuál es el próximo partido de la selección chilena adulta en eliminatorias?

Chile enfrentará a Paraguay como anfitrión el próximo jueves 16 de noviembre, desde las 21:30 horas en el estadio Monumental, partido válido por la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

¿Cuándo debuta la selección chilena masculina en los Juegos Panamericanos?

La Roja sub 23 se mide ante su similar de México este lunes 23 de octubre, desde las 20:00 horas en el estadio Sausalito. Será el debut de Chile en el Grupo A de Santiago 2023.