Ex portero de la selección peruana dispara contra la llegada de Gareca a Chile: "Me siento traicionado"

En Perú no se lo perdonan. La firma de Ricardo Gareca como DT de la selección chilena es visto como una verdadera traición en el Rímac y ya hay algunos que han empezado a desmarcarse de su pasado de amor y admiración por el Tigre.

A la prensa se han sumado jugadores, ex jugadores e, incluso, directivos peruanos, que ya llaman a la selección de Gareca como “el rival a vencer”, mientras que otros han manifestado que la llegada del Tigre a la Roja les “duele en el alma”.

Está claro que Ricardo Gareca dejó una estampa incuestionable en Perú. Llevó a la Blanquirroja a un Mundial después de 36 años y, además, los puso en la final de una Copa América, ante Brasil.

La mezcla de dolor por irse a lo que ellos consideran el clásico rival, junto con el actual mal momento de la selección peruana, que marcha última en la tabla de las Eliminatorias, hacen de este arribo un cóctel explosivo, del que se han hecho eco algunos ex seleccionados.

Un ex “Garecalover”

Francisco Bazán fue un portero con largo recorrido en el fútbol de su país. Si bien su paso por la selección fue corto y parcelado, una vez que colgó los botines, por allá por 2009, su figura se asoció a shows televisivos.

Actualmente, el meta es comentarista del programa El Deportivo, desde donde lanza sus ácidas intervenciones y opiniones sobre el acontecer del fútbol peruano. Contactado por ESPN, repitió esa forma de hacer declaraciones con la gillete recién pasada por la lengua.

Respecto a Gareca, Bazán fue tajante. “Tengo que ser realista y fijarme en este momento de Perú. En las Eliminatorias somos últimos y Chile está octavo. No puedo desearle, por ningún lugar, ni futbolístico ni por esta estúpida rivalidad histórica, que a Gareca le vaya bien con Chile. Créanme, por ningún lugar deseo que a Gareca le vaya bien con Chile”, reflexionó el ex arquero.

“Algunos sujetos en Perú han dicho que le vaya bien menos contra Perú, esos son las ‘viudas de Gareca’ o los ‘Gareca Lovers’. Pero si a Chile le va bien, me quita a mí una posibilidad de ir al Mundial. Somos rivales directos”, insistió el otrora portero de equipos como Universitario de Deportes, Juan Aurich y Cienciano.

“Yo tengo que confesar que fui un ‘Gareca Lover’, pero ya no. Me siento traicionado por él, siento que Gareca pudo no haber dirigido a Chile. Sigo sin entender por qué a Chile, porque no es un tema económico”, complementó Bazán, quien aprovechó de tirar los dardos a la Federación Peruana de Fútbol.

“Él generó un estado de ánimo distinto al desastre de liga peruana y los equipos en copas internacionales. Fue una burbuja que se pinchó con la no clasificación a Qatar 2022 y con las malas maniobras del impresentable presidente de Federación, que es Agustín Lozano, el gran responsable de que Ricardo Gareca nos haya traicionado”, cerró.

¿Cuándo debuta Ricardo Gareca con Chile?

Ricardo Gareca asumió la banca de la selección chilena y pone la mira en lo que será su esperado debut. El Tigre se estrenará al mando en la fecha FIFA de marzo, donde habrá amistosos ante Francia y un rival por definir.

¿Cuáles son los números de Ricardo Gareca como técnico?

Ricardo Gareca en toda su carrera como entrenador ha dirigido un total de 465 partidos oficiales. En ellos acumula 207 triunfos, 115 empates y 143 derrotas.

