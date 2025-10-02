La Selección Chilena vivió un duro golpe frente a Japón en el Mundial Sub 20, donde los dirigidos por Nicolás Córdova cayeron por un contundente 2 a 0, lo que los pone en una complicada situación de cara a la última fecha del Grupo A en la que enfrentarán a Egipto.

La Roja suma 3 puntos tras sumar una victoria contra Nueva Zelanda lo que lo coloca en igual de puntos con el cuadro oceánico. Mientras que Egipto sigue sin sumar, lo que no significa que no tenga chances de clasificar.

¿Qué pasa si Chile gana, pierde o empata?

El panorama es complicado, ya que la Roja tiene las mismas unidades que los Kiwis, pero con una diferencia de goles que deja 0 a Nueva Zelanda y -1 a Chile. Por lo que los dirigidos por Nicolás Córdova están obligados a sumar un triunfo.

El Grupo A se definirá en paralelo, con Nueva Zelanda y Japón disputando su duelo en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, mientras que la Roja juega en el Estadio Nacional.

Chile se enfrentará este viernes a Egipto/Photosport

Si Chile Gana

En el caso de que la Roja gana, se instala en los octavos de final y quedaría por definir en que orden, según como terminen los otros encuentros, ya que clasifican los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros.

Ahora si gana y Nueva Zelanda también, los tres primeros lugares quedan en 6 puntos, por lo que la diferencia de goles marcaran las posiciones y las diferencias.

Si Chile empata

Si esto sucede, la Roja suma cuatro puntos y si Nueva Zelanda empata o le gana a Japón, la selección chilena deberá definir su clasificación con los mejores terceros del grupo.

En cambio, si empata y Nueva Zelanda pierde, Chile quedaría en el segundo lugar del grupo A, clasificando a la siguiente fase.

Si Chile pierde contra Egipto

Si esto llega a ocurrir y se suma a que Nueva Zelanda gana o empata, los dirigidos por Córdova quedan en la cuarta posición y eliminados.

En cambio, si los “All Whites” pierden, la diferencia de goles será clave para definir si clasifica como mejor tercero.