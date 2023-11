Si hay un delantero que ha tenido en 2023 un crecimiento importante, ese es Damián Pizarro, que en nueve meses pasó de debutar con Colo Colo, a tener la oportunidad de ser citado a la Selección Chilena, incluso, con posibilidades de poder hacer su debut como titular en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Más allá de las críticas por su poca efectividad en las redes, el delantero de apenas 18 años le ganó a experimentados en el Cacique, logró medalla de plata en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, y recibió su primera convocatoria para La Roja Adulta.

Tanto es el crecimiento de Damián Pizarro, que en las últimas prácticas en Juan Pinto Durán, el técnico Eduardo Berizzo no dudó en ponerlo en el posible 11 titular, como ‘9’, rodeado por Víctor Dávila y Ben Brereton, y lo más llamativo, obliga a retroceder en la cancha a Alexis Sánchez.

Ante tamaña posibilidad de estrenarse en Eliminatorias, uno que fue su compañero en Colo Colo, como Gabriel Suazo, y uno que actualmente juega con él, como Vicente Pizarro, no dudaron en poner sus fichas al delantero, metiéndole presión al DT de La Roja para que sea de la partida.

¿Por qué le ponen fichas a Damián?

Por un lado, el hoy jugador del Toulouse francés, sostiene que “para mí, Pizarro ha demostrado que está para competir y que es decisión del técnico si él era llamado o no; yo se lo dije, que debería estar acá, que se prepare porque tiene que ser su objetivo y lo cumplió. No me sorprende nada, porque lo conozco y sé la calidad de jugador que es“.

Mientras que Vicente Pizarro, sostuvo sobre Damián que “lo conozco hace mucho tiempo. Estoy muy feliz por su presente. Trabajó mucho para poder estar acá. Obviamente tiene que seguir mejorando, es su primer año como profesional, entonces todo le pasó muy rápido. Creo que tiene merecido el lugar donde está y ojalá pueda seguir mejorando y sumando cosas“.

¿Cómo ha sido la temporada de Pizarro?

En su primera campaña como jugador de Primera División, el delantero ha visto acción en 32 encuentros, entre Torneo Nacional, Copa Chile, Libertadores y Sudamericana, donde registra siete goles y cuatro asistencias.

¿Cuándo es el próximo partido de Chile?

En busca de volver a estar en puesto de avanzada en las Clasificatorias al Mundial 2026, La Roja enfrentará a Paraguay, el próximo jueves 16 de noviembre, a partir de las 21:30 horas, en el Estadio Monumental; para luego, el martes 21, visite a Ecuador, en Quito, desde las 20:30 horas.

