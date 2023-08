Claudio Palma se acuerda de la Joya Palacios para no jugársela por una figura para la Sub 23

Quedan exactamente 56 días para que inicien los Juegos Panamericanos Santiago 2023, y durante la jornada del día jueves Chilevisión realizó un eventó para dar a conocer la programación y cobertura completa que tendrán en las diversas plataformas y canales.

Serán parte del equipo de Chilevisión Deportes Aldo Schiappacasse, Rodrigo Bustíos, Claudio Palma, Javiera Naranjo, Fernando Solabarrieta, Rodrigo Vera y Romina Canonni. Y no solo ellos, también serán parte de las transmisiones del evento deportivo Francisca Crovetto, la principal exponente del tiro deportivo de Chile; Macarena Reyes, ex atleta, récord nacional de salto largo; Marco Oneto, ex jugador de Balonmano; Juan Raffo, gimnasta chileno y Robinson Méndez, multimedallista nacional.

Claudio Palma habla la Sub 23 en los Juegos Panamericanos

Durante el evento de CHV le preguntamos de manera exclusiva al relator deportivo Claudio Palma como ha visto el proceso del director técnico de la selección chilena, Eduardo Berizzo y la preparación de los jóvenes de la Sub 23 para los Juegos Panamericanos, “Lo de Berizzo se puede evaluar en las primeras 4 fechas de clasificatorias. Por lo que uno escucha es muy capacitado, que tiene años de experiencia. Sé que es muy exigente similar a su mentor (Bielsa)”.

A pesar de que la campaña no ha sido muy buena en este último tiempo Palma confía en el equipo “Si uno hace una evaluación ahora, no ha sido buena. Pero las evaluaciones se deben hacer en la primera parte de las clasificatorias. Es un camino super largo, difícil. Y uno se entusiasma porque son 6 cupos y medio. Pero yo creo que Chile debe apostar a pelear el cuarto o quinto cupo”.

Al consultarle cómo ve a los jóvenes de la selección comenta un grave problema en las inferiores, “En los jóvenes veo que hay material, pero el tema de fondo en nuestro país lo sabemos, uno de los males del fútbol es que muchas instituciones dejaron de trabajar con las inferiores. Y eso provoca que sea un torneo (el juvenil) super débil”.

Además confesó que se debe conocer la nómina oficial de Berizzo para qué jugador podría ser la promesa para estos Juegos Panamericanos “En los microciclos Berizzo ha probado muchos jugadores, y hay otro elemento a considerar, cuáles son los jugadores que dejará en la Sub 23 y a cuáles en Clasificatorias. Nombres hay muchos. De pronto uno puede decir Alexander Aravena y otros jugadores; pero de pronto no llegan en un buen nivel o se quedarán abajo de la nómina”.

Respecto a entregar un nombre en especifico, recordó cuando nombre a Palacios y su actuación no fue la mejor, “Ya con el tema que me pasó con Carlitos Palacios que cuando lo vi me deslumbre, de decir este va a ser la figura, es super riesgoso. Está lleno de factores, tendrán que lidiar con la presión de tener una buena actuación de local”.