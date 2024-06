Claudio Borghi analiza el tema de los arqueros lesionados en la Roja: "Lo de Bravo no complica, lo de Arias, sí, porque no estuvo bien"

Una de las cosas que más preocupó del partido entre la Selección Chilena y Paraguay fue la salida en el entretiempo de Claudio Bravo. El portero es considerado como esencial por Ricardo Gareca, por lo que su remplazo preocupó a todos.

Claudio Bravo se mostró adolorido tras un cruce con un delantero paraguayo y comenzó a hacer signos hacia la banca de Chile. Acto siguiente, una vez reanudadas las acciones en el complemento, entró Gabriel Arias.

Para descartar cualquier complicación por una posible lesión, el portero fue a hacerse exámenes en una clínica santiaguina. No le encontraron nada, pero posiblemente le hagan más exámenes, para descartar cualquier problema en las rodillas.

Lo raro de la situación es que Gabriel Arias también presentó problemas en el encuentro amistoso y Brayan Cortés ya había entrenado aparte en la Roja, por lo que también está a media máquina físicamente para la Copa América.

¿Qué hacer con los arqueros?

La pregunta cae de cajón: ¿es bueno llevar tres porteros que están con problemas físicos a la Copa América? Los panelistas de Todos Somos Técnicos dieron su parecer al respecto y uno de ellos, Claudio Borghi, apostó por llevar sí o sí a Claudio Bravo.

“Yo encontré preocupado a Gareca después del partido. El triunfo tranquiliza, pero aparece la situación inmediata de las lesiones. En cuanto a Bravo, no me complica, porque él se conoce y pide el cambio. Pero, lo de Arias sí me preocupa, porque no estuvo bien”, señaló el Bichi Borghi.

“Se puede jugar con dolor, pero no permite hacerlo de la misma manera y eso Bravo lo tiene más que claro”, enfatizó el ex técnico de la Roja.

“Yo tenía la costumbre de tener tres arqueros y darles su lugar. Cada cual le podía sacar el puesto al otro. Eso da tranquilidad, porque el jugador no se siente mal cuando no juega. Yo no sé lo que pensará el DT”, dijo Borghi en su experiencia como DT, al analizar la pelea por la suplencia en la portería entre Brayan Cortés y Gabriel Arias.

Por último, el Bichi le brindó loas al portero de la Selección. “Después de la Copa América 2011, todos decían ‘este tipo no puede seguir jugando’. Y han pasado los años y sigue ahí, bien. Entonces hay que darle un espacio en la selección, porque tiene mucho que aportar aún”, cerró el ex DT de Colo Colo y la Selección Chilena.