Hugo Issa es amigo de Ricardo Gareca, pero también un intermediario de futbolistas que entró en pie de guerra con la ANFP, hasta con amenazas de ir a la FIFA con las pruebas. El fichaje del Tigre como director técnico de la Roja hizo explotar una tremenda polémica este jueves 8 de febrero.

Así lo publicó el diario La Tercera, quien conversó con quien dice haber sido partícipe de la negociación que terminó con el DT de 65 años al mando de la selección chilena. “Le dije al presidente de la Federación (Pablo Milad) que no puede desconocer que habló con Gareca desde mi teléfono”, apuntó Issa.

El objetivo que tiene Hugo Issa, otrora defensor que fue campeón del mundo en México ’86 junto a la selección Argentina, es cobrar su parte de la tratativa. Podría ser hasta un 10 por ciento de comisión. Y no tuvo ningún empacho en plantear todo por la vía mediática. Lo hizo con mensajes muy claros que tienen varios tintes de advertencia.

“Si tiene ganas de enfrentarse en un pleito en la FIFA y salir en la prensa chilena desmintiendo que hizo una negociación conmigo, allá él”, afirmó Issa, quien en diciembre de 2019 se convirtió en el nuevo propietario del Lorca Deportiva en España.

Hugo Issa desclasificó más antecedentes. “Hubo una reunión en Argentina el 28 de diciembre: con Pablo Milad y Rodrigo Robles (gerente de selecciones), que pareció muy agradable. Les dije ‘los dejo trabajar tranquilos’. Terminó la reunión y Gareca me contó absolutamente todo”, apuntó el asesor, quien jugó profesionalmente y terminó su carrera en Suiza.

Asesor de Gareca amenaza a la ANFP con recurrir a la FIFA para cobrar su comisión

Hugo Issa pretende sí o sí obtener un rédito económico por la llegada de Ricardo Gareca a Chile y le puso a la ANFP una soga al cuello: no tendrá problemas en acudir a la FIFA. “Soy muy cercano (al Tigre), este tema lo manejé yo. Tal vez asusté a Pablo Milad con la medida que iba a tomar si él quería pasarme por arriba”, apuntó.

“Le dije que estoy de acuerdo con ir a la FIFA si Gareca terminaba ahí. Lo que han hecho conmigo es una ‘hijadeputez’, como dicen los españoles”, graficó Issa, quien dice tener varias maneras de comprobar su postura.

De hecho, aseguró que “tengo comprobantes, grabaciones, conversaciones de WhatsApp. Todo. Milad tendrá un gran problema si quiere sacarme del medio. Quizás se asustó. Todo el tema Gareca pasó por mí. Sólo hablamos de ser cordiales y amables, no de dinero”.

Habrá qué ver cómo termina esto, pero Issa parece muy decidido. “Tratando de encontrar un análisis, con un presidente de la federación muy poco claro en sus ideas, me parece que fue Robles quien le dijo: ‘mira que esta persona es así’. A Robles no lo conozco y seguro le dijo que yo le hice juicio a O’Higgins, pero no le habrá explicado por qué. A mí me importa más la parte intelectual y de honestidad, que el dinero. Eso va y viene, Gareca no me va a cambiar la vida”, afirmó Hugo Issa.

Ese litigio con el Capo de Provincia se debió a los derechos económicos de Gastón Lezcano. “Hicimos un préstamo con opción de compra. Nunca me pagaron. Veamos si hacen uso de la opción y me entero por la prensa chilena de que lo vendieron al Morelia. Cobraron dos millones y medio de dólares por un jugador que no era de ellos”, sentenció. ¡Ufff!

La ANFP desmiente a Hugo Issa: “Todo lo de Gareca se hizo con Mario Cupelli”

La Tercera también incluyó la versión de la ANFP en el artículo. La entregó Jorge Yunge, uno de los directores que tiene el ente rector del fútbol chileno. “Toda la relación y contacto que la Federación de Fútbol de Chile tomó de manera formal con Ricardo Gareca y su entorno, fue a través del abogado Mario Cupelli“, aseguró el directivo.

“Es más, fue el propio profesional quien acompañó a Ricardo en su arribo a Chile. Y fue quién aprobó todos los compromisos adquiridos en el contrato que unió a la Selección de Chile con Gareca. Al señor por el que me consultan no lo conozco“, sentenció Jorge Yunge. Un tema que, seguramente, no terminará acá.

