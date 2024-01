La Selección Chilena alcanzó a estar dos meses y una semana sin entrenador luego de la renuncia de Eduardo Berizzo el pasado 15 de noviembre. Ricardo Gareca fue presentado este jueves como nuevo seleccionador nacional y se hará cargo de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Su primer gran desafío, sin embargo, será la Copa América 2024, que se jugará en Estados Unidos. Y su debut en el torneo continental será ante un viejo conocido, ya que se estrenará ante Perú, en Texas, el 21 de junio. Uno que ya está ilusionado con él es Arturo Vidal.

El King regresó a Colo Colo y jugó su primer partido este sábado, en contra de Everton. Los albos ganaron por 1-0 y el bicampeón de América incluso portó la jineta de capitán una vez que Esteban Pavez abandonó la cancha. Aprovechó el post partido para hablar sobre la llegada de Gareca a La Roja.

Primero que todo, Vidal fue honesto y confesó que todavía no tiene acercamiento alguno con el Tigre. “No lo conozco mucho, sé que ha trabajado muy bien en Perú, nunca he hablado con él, no sé cómo trabaja”, expresó.

De todos modos, el King está ilusionado como el que más. El otrora campeón con Flamengo tiene fe de volver a clasificar a la Copa del Mundo y, por qué no, quedarse con otro título. “Ojalá que nos vaya bien con él, y que elija a los mejores para lo que viene, ojalá ir a otro mundial y pelear la Copa América”, añadió.

Es más, Vidal confesó que su regreso al fútbol chileno tiene relación con la misma Selección Chilena. “Por eso vine acá a Colo Colo, quiero ponerme bien físicamente lo más pronto posible, y seguir demostrando lo que he hecho toda mi carrera”, sentenció.

¿Cuándo debutará La Roja de Ricardo Gareca en 2024?

La Selección Chilena de Ricardo Gareca empezará el año en marzo, con los amistosos contra Albania (por confirmar) y Francia (26 de marzo, 17:00 horas, Marsella). Ambos partidos se celebrarán en tierras europeas y serán las primeras pruebas del Tigre al mando del equipo nacional.

