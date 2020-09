Waldemar Méndez: "No tengo ninguna duda de que Claudio Bravo está entre los diez mejores arqueros del mundo"

Claudio Bravo dejó con la boca abierta a medio mundo después de su reestreno oficial en España. El golero chileno hizo un partido redondo en el triunfo de Betis sobre Alavés (1-0) y los elogios cayeron desde todas partes.

Su actuación fue seguida de cerca en Chile. Y Waldemar Méndez, en conversación con La Redgoleta de RedGol, entregó un profundo análisis sobre la actualidad de Capitán América y el nuevo brío de su carrera, a los 37 años.

"Lo sostenía incluso cuando estaba en el City. Para mí Claudio Bravo está entre los mejores diez arqueros del mundo", sentenció el ex arquero y hoy analista en ESPN y Radio Futuro.

"No tengo ninguna duda de que está en esa posición y que incluso, mira lo que voy a decir, el hecho que lo estemos considerando entre los diez obedece a que no ha mostrado mucha regularidad en el último tiempo. Pero bastará que aquella regularidad le llegue para que incluso empecemos a achicar ese universo de diez porteros", proyectó Walde.

En ese sentido, el analista asegura que nunca dudó de las condiciones de Capitán América y que "todavía le quedan un par de años para rendir al mejor nivel. Bienvenido por él, por el Betis y por la selección".

Claudio Bravo espera volver en todo su esplendor para las Eliminatorias Sudamericanas en octubre. Foto: Agencia Uno

"Sabemos que Chile tiene un arquero confiable, que muy probablemente va a tener regularidad, que era lo que le faltaba en el City, y vuelve a una liga donde él se siente importante. Es un jugador respetado y eso muchas veces es demasiado importante para el jugador, sentirse importante para el equipo y recibir el respeto de los rivales. No será fácil para el rival saber que tienen que doblegar a Bravo", vaticinó Waldemar.

La increíble doble atajada de Claudio Bravo

En el análisis fino, el comentarista entregó una detallada explicación sobre la contención de Bravo al minuto 48 del partido, cuando rechazó un cabezazo abajo sobre su mano izquierda y luego se lanzó para evitar que el rebote ingresara a su portería.

"La tapada de Claudio Bravo para mí obedece a condiciones físicas y de elasticidad que hablan por sí solo del estado en que se encuentra. Uno piede empezar a poner atajos y decir que tuvo suerte de que el cabezazo no fuera tan lejos del cuerpo; pero hay que llegar a esa pelota ahí, a contrapierna, tan abajo", explica Méndez.

El repaso permite valorar especialmente la acción. "Lo único que alcanzó a hacer en primera instancia fue impedir que la pelota traspasara la línea de meta, porque no direccionó incluso el rebote, no alcanzó. Fue tan instantánea la reacción que tuvo que tener, que sólo contuvo. Y después, en segunda instancia trató de evitar que su rechazo, que había ido hacia el centro, no ingresara a la portería", subrayó el comunicador.

"En esa doble reacción, el acomodamiento del cuerpo, la gesticulación para que eso suceda, tanto ir abajo como para ir al segundo balón, todo eso que se hizo en milésimas de segundos es condición física, es coordinación, elasticidad, potencia, intuición. Hay demasiado en esa jugada donde el resultado es exitoso para el portero", sentenció.

Finalmente, se anticipó a los odiosos. "Si bien es una jugada y dirán 'pucha que le está dando color'; hay demasiadas cosas en juego que hablan de que esa jugada haya terminado siendo exitosa para él, que hablan de su condición. Más que analizarla, quiero involucrar todo lo que confluye para que esto suceda. Eso es motivo de tranquilidad incluso para quienes de alguna manera nos atrevemos a dar algún tipo de opinión", completó.