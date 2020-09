Uruguayos hacen sentir como "el abuelito de Heidi" al Maestro Tabárez por el coronavirus

La selección uruguaya espera con ansias su debut en las próximas Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022. Los orientales serán anfitriones de Chile en el estadio Centenario de Montevideo, y ya velan armas para el desafío.

Lo positivo fue que se resolvió una de las interrogantes. El entrenador de la Celeste, Oscar Washington Tabárez, confirmó que estará al mando de su combinado pese al riesgo que representa su edad frente a la pandemia de Covid-19.

En los últimos días habían circulado informaciones que hablaban de que el Maestro -que tiene 73 años- sería conminado a la función de manager y que asumiría un entrenador más joven para evitar preocupaciones.

Sin embargo, el propio DT desmintió todo: "En determinado momento veo en Internet que dan una noticia, y yo me sentí mas o menos como el abuelito de Heidi".

Según Tabárez, no hay nada de qué preocuparse. "Más alla de que tengo determinada edad y he tenido determinados problemas, combatí contra eso y lo he solucionado", avisó.

Uruguay le ganó a Chile en el último enfrentamiento entre ambos, en la última Copa América de Brasil. Foto: Agencia Uno

Tabárez: "Yo asumo los riesgos"



Tabárez lleva 16 años y más de 200 partidos al mando de la selección uruguaya. Y no le vienen con cosas. "Me molestó la situación, porque se invocaba gente de la AUF, y ya se decía quien iba a dirigir y que yo hasta iba a ocupar otro cargo, ser manager", reflexionó.

De todas formas, el Maestro quedó tranquilo con la respuesta: "Hablé con la gente que tenía que hablar, y me dijeron desde de la Asociación que no hay absolutamente nada en ese sentido y de parte mía no hay ningún inconveniente, los riesgos los asumo yo".

La principal preocupación ahora es la actividad de los jugadores, ya que algunos como Edinson Cavani y Luis Suárez todavía no tienen equipo definido para la temporada entrante en el fútbol europeo.

Uruguay iniciará las próximas eliminatorias ante Chile y posteriormente visitará Ecuador para disputar la segunda fecha el 13 de octubre.