Francis Cagigao y el nuevo DT de la Roja: "No es necesario que sea sudamericano, no miramos nacionalidades"

Francis Cagigao tuvo su presentación oficial como nuevo director de selecciones nacionales, y llega con mucho trabajo, debido a que tiene que encontrar rápido al reemplazante de Reinaldo Rueda, quien se fue a Colombia.

El español-inglés habló del perfil que debe cumplir el nuevo entrenador, y fue claro en decir que puede ser un DT de cualquier nacionalidad, pero que debe conocer en profundidad al fútbol chileno, y por ende, a sus jugadores.

"No sería respetuoso dar nombres, estamos en un proceso y por tanto te puedo decir que buscamos a un entrenador que se adapte a la situación actual, que sea conocedor. Eso no quiere decir que sea sudamericano, no miramos nacionalidades o razas. Estamos abiertos a cualquier posibilidad. Tiene que ser alguien con conocimiento del fútbol chileno, de los jugadores de la selección y la liga", sostuvo el ex director de Arsenal.

Acerca de los plazos indicó que "es de nuestro propio interés que este proceso dure lo menos posible, pero obviamente tenemos que hacer nuestro trabajo bien. Las prisas a veces son un mal compañero. Es importante que la decisión que se tome sea la correcta y si bien no le ponemos un plazo, somos conscientes de que necesitamos hacerlo en el menor tiempo posible".

Cagigao ya fue presentado en la Roja

Sobre el mismo tema, Francis Cagigao habló del perfil que debe tener el reemplazante de Rueda, quien tendrá como máximo y único objetivo meter a Chile en el Mundial de Qatar 2022.

"Todos somos conscientes en la situación a la que estamos. Se han jugado cuatro partidos, tenemos cuatro puntos de 12 posibles, estamos sextos clasificados. Tenemos que buscar un técnico que sepa a dónde llegar, ver que no tenga contrato en vigor. El perfil deportivo se tiene que ajustar a la situación en la que estamos", comentó.