Francis Cagigao golpea la mesa por citados de Magallanes al microciclo: "La nómina la hace Lasarte, no hago el equipo"

La selección chilena se prepara con todo para la quinta y sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. Martín Lasarte entregó la primera nómina para el microciclo de la Roja, donde sorprendió con varios nombres.

Sin embargo, durante las últimas horas se especuló sobre el rol de Francis Cagigao en la conformación de la lista. El director deportivo de la Roja fue apuntado como posible responsable de la citación de Julián Alfaro y César Pérez de Magallanes, club con el que acusaron cercanía con Cristián Ogalde, su mayor accionista.

Pero este jueves y en conversación con Futuro Fútbol Club, el propio jefe de selecciones aclaró la situación. "La nómina está hecha por el técnico Martín Lasarte. Él la da, no yo. No participo en la elección, lo hago en otras cosas. Pero quién va o no, no. No hago el equipo, no son mis funciones. Él se ha apoyado en Patricio Ormazábal (DT Sub 20) para dar una lista según las posiciones que pidió. Yo no tengo ninguna interferencia en esa lista, absolutamente nada", lanzó.

Cagigao negó haber "armado" la nómina de Martín Lasarte ante rumores en redes sociales. Foto: Agencia Uno

Pero Cagigao no se detuvo ahí e hizo un llamado a evitar caer en teorías. "Yo lo único que pido a la gente no es que sean como yo, pero me gusta que sean directos, claros, honestos y que vayan de frente. Me parece que somos todos adultos y podemos ir de frente. Una cosa son las insinuaciones y otra el circo, aquí tenemos que ser profesionales".

Juan Pinto Durán, instalación "arcaica"

El análisis en sus primeras siete semanas en el país no es el mejor. Y es que Cagigao, con su visión europea, no está para nada conforme no solo con la organización de las inferiores, sino también con las instalaciones que reciben a la Roja.

Al referirse a Juan Pinto Durán, el director deportivo fue claro. "Que se puede trabajar, sí. Adaptarse, también. Pero todos sabemos que las instalaciones de la federación son algo arcaicas, necesitan una renovación, donde hay un proyecto de futuro. Aunque eso nos sirve de poco en estos dos o tres años, donde tenemos que trabajar lo mejor posible con lo que tenemos".

Lo que viene para las inferiores de la Roja

Otro de los puntos que tienen incómodo a Cagigao es la situación de las inferiores de la Roja. Más precisamente de la sub 17 y la sub 15, que ni siquiera tienen técnico.

Es por ello que el inglés-español dio luces de los pasos a seguir en la reorganización de dichos equipos. "Hay mucho trabajo por hacer con las selecciones menores y pondremos en un plazo corto de tiempo un proceso para la búsqueda de seleccionador sub 17, un jefe de identificación y un cuerpo técnico para la sub 15. Esto será mediante un proceso estructurado y todos los candidatos serán invitados a pasar ese proceso", sentenció.