Francis Cagigao y la primera nómina de Lasarte: “Todo el trabajo va encaminado a sumar los tres puntos ante Paraguay”

Este miércoles Martín Lasarte entregó su primera nómina oficial para liderar el microciclo con futbolistas locales y sacar algunas conclusiones para el listado definitivo de futbolista de cara a la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas del 25 y 30 de marzo rumbo a Qatar 2022.

En ese sentido, Francis Cagigao, director nacional de selecciones, entregó sus impresiones sobre este listado, cómo funcionará la logística y cuál es el objetivo de realizar este microciclo con jugadores locales.

“Esta es la primera lista que entregó nuestro director técnico Martín Lasarte, una lista con 17 futbolistas del medio local y nueve jugadores de la selección sub 20 de Chile (…) al técnico le dará una impresión cercana de los futbolistas, sobretodo de algunos que no conocía cuando entrenada acá en Chile. Va a poder ver de cerca y va a tener un poquito más de apreciación del carácter, de la personalidad y, a la vez, la oportunidad de ver algún joven promesa de la sub 20, que también vienen apretando fuerte”, mencionó.

“Van a ser tres días de trabajo, principalmente de una intensidad media-baja, teniendo en cuanto que muchos jugadores están iniciando las pretemporadas. Somos muy conscientes que este microciclo no es para apretar en lo que se refiere a intensidad, es para tener una idea general para que el cuerpo técnico de Martín puedan asesorar y ver a esos jugadores de cerca”, agregó.

Cagigao afirmó que todo el trabajo apunta a sumar un triunfo sobre Paraguay. (FOTO: Carlos Parra)

“Se entrenará del jueves 11 a las 18:00 horas, el viernes y sábado por la mañana, con lo cual son tres sesiones en total. Y con esto el técnico tendrá una idea general, si bien reducido, pero de un grupo importante de jugadores que están rindiendo en la liga chilena y de jóvenes jugadores de cara al futuro”, complementó.

Al referirse sobre la duda que existe sobre los partidos de Eliminatorias en marzo, comentó que “nosotros nos tenemos que centrar en llegar bien a esas fechas y no podemos quedarnos con la especulación. Después, el tiempo dirá y la Conmebol dirá, pero nosotros tenemos el pensamiento firme en Paraguay”.

En la misma línea, sentenció que “nosotros realizamos un trabajo de base, de recopilación de información y análisis para el nuevo cuerpo técnico. Obviamente, ellos tendrán su fórmula, su manera de trabajar para que se sientan cómodos. El trabajo que se realizó previamente, como el trabajo que se va hacer a partir de ahora por el cuerpo técnico, está todo encaminado en lo mismo, a sumar los tres puntos ante Paraguay”.

