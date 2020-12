Fabián Estay aprueba salida de Reinaldo Rueda: “Me parece que en tres años no avanzó. Terminó retrocediendo”

Solo es cuestión de días para que se confirme oficialmente que Reinaldo Rueda dejará de ser el técnico de la selección chilena y asumirá el desafío de liderar el proyecto deportivo de Colombia.

Ante ese panorama, Fabián Estay, histórico jugador de la Roja, conversó con Deportes en Agricultura sobre el paso del entrenador cafetalero en Chile y se atrevió a aventurar algunos nombres para su reemplazo.

“No sé si será justo para la Federación que Rueda esté hablando con Colombia, si tiene una cláusula de salida, no sé si es el momento justo para que Chile pueda hacer un cambio. Si todo se habla correctamente, me parece que no hay ningún inconveniente. Yo creo que es el momento para que se pueda hacer un cambio, para que los jugadores entiendan que se debe jugar de otra manera”, partió comentando.

El DT colombiano sacó cuatro de doce puntos posible en las primeras cuatro fechas de las Eliminatorias Sudamericanas. (FOTO: Agencia Uno)

“Era el momento justo para que Rueda vaya a Colombia y nosotros busquemos una idea diferente. Los chicos deben entender que vestir la camiseta de Chile es un orgullo. Me parece que Rueda en tres años no avanzó, me parece que terminó retrocediendo. El equipo volvió a jugar semilento, perdió agresividad. Tuvo algunos destellos en la Copa América 2019, ante Uruguay y Colombia, pero la Roja debe recuperar su ADN”, agregó.

Al ser consultado sobre la opción de Gabriel Heinze como DT de Chile, mencionó que “no es un tipo que tenga tanto años dirigiendo. Es un tipo que en el fútbol argentino tiene una estructura muy diferente. Los argentinos están en todos lados, han triunfado, les va bien, tienen un metodología de trabajo diferente. Tienen esa competitividad, esa agresividad. Me parece que puede ser una apuesta muy interesante. Creo que de ese estilo se debe buscar al nuevo DT de Chile, apostar por una continuidad, porque me parece que el proyecto de Bielsa se detuvo. Heinze, si tiene esa postura, esa ideología, puede ser una buena apuesta”.

Y la opción que llegue algún entrenador chileno a Quilín, señaló que “por historia siempre hemos tenido buenos técnicos, pero hay que actualizarse constantemente. Ser romántico, ser solo motivador tiene que quedar a un costado. Se debe trabajar en cancha para ser competitivo. Está (Manuel) Pellegrini, que es un candidato natural; está Mario Salas, bicampeón, pero se perdió un poco en su estructura; está Miguel Ramírez, pero hay que prepararlos para dirigir a la selección”.