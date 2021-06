¡Oficial! Francis Cagigao confirma el regreso de Hernán Caputto como técnico de la Roja sub 17

Hace varios días estaba circulando la información de que Hernán Caputto volvería a asumir la dirección técnica de la Roja sub 17 y este sábado Francis Cagigao, director deportivo nacional de la selección chilena, confirmó la noticia.

“Hubo cientos de postulantes, pero puedo anunciar que tenemos un acuerdo con Hernán Caputto, que será el director técnico de la sub 17. Buscamos una persona con experiencia en la categoría y que conoce a la selección, la federación, fue un entrenador muy exitoso en los proceso del pasado y un conocedor del proceso”, mencionó el directivo español.

Pero eso no fue todo, porque también confirmó que Ariel Leporati será el técnico de la Roja sub 15: “Se basa en una reestructuración del fútbol formativo. Esperamos que la sub 15 esté alineada primero con el futuro departamento de scouting y análisis que vamos a crear y que será el próximo proceso que llevaremos”, comentó.

“También, esperamos que la sub 15 esté alineada con la sub 17. Buscamos formación dura, pura y encontramos un buen formador y una persona idónea para jugadores de esa edad (Leporati). La idea es que todas las selecciones estén alineadas de abajo hasta la absoluta de Martín Lasarte”, sentenció.

Caputto clasificó a la Roja sub 17 a los mundiales de la categoría en 2015 y 2017. (FOTO: Agencia Uno)

De esta manera, el ex entrenador de Universidad de Chile volverá a su etapa de formador, en la que tuvo un exitoso paso entre 2016 y 2019: clasificó a dos mundiales de la categoría e incluso dirigió en uno de ellos.