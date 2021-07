Ronald Fuentes sale en defensa de Carlos Palacios: "Él no es el responsable del resultado negativo de Chile"

La selección chilena no pudo hacer historia y nuevamente cayó ante Brasil en una instancia clave. La Roja se despidió de la Copa América con una derrota por la cuenta mínima en un partido duro y donde hubo chances de hacer algo más.

Una de las variantes que utilizó Martín Lasarte fue Carlos Palacios, uno de los nombres jóvenes más prometedores que tiene el país. No obstante, su rendimiento estuvo lejos del esperado ante el buen cierre defensivo que hizo la canarinha, pero algunos no dudaron en lanzar sus críticas al jugador.

Ronald Fuentes conversó con LUN al respecto y defendió con todo a Palacios. El técnico que lo hiciera brillar en Unión Española, salió a levantar al extremo por lo ocurrido en Brasil y pidió calmar los ánimos contra el crack del Inter de Porto Alegre.

Palacios no pudo demostrar su talento ante Brasil. Foto: Getty Images

"Él no es el responsable del resultado negativo de Chile. Si le quieren traspasar toda la responsabilidad ofensiva a él y no a los jugadores que tienen más experiencia, están totalmente equivocados. Creo que trató de hacer algo diferente a lo que se estaba haciendo, pero lamentablemente no le resultó la apuesta", aseguró el DT.

Para Fuentes, la joya intentó aportar con lo que tiene, pero no le fue bien. "Trató de generar dentro de su individualidad y su juego colectivo. Puede ser cuestionado porque no rindió a lo que espera la gente en relación a sus capacidades, pero los partidos le van a enseñar a tomar otras decisiones".

El técnico insistió en que no es su culpa la derrota ante Brasil y esto le servirá de cara al futuro. "Él tiene que estar tranquilo, seguir quemando etapas. Es un jugador joven, está en sus primeras nóminas y nunca ha sido fácil jugar en la selección. La única forma de crecer en la selección es jugar, no es a través de ir citado".

Eso sí, Fuentes aprovechó la oportunidad para lanzar un dardo al plantel de la Roja. "El principal problema de la selección no es una individualidad o un goleador, sino mejorar en lo colectivo".

Finalmente recalcó que Palacios tiene mucho más para aportar a Chile de cara a las eliminatorias a Qatar 2022. "Él tiene que demostrar sus condiciones en su club para seguir siendo una opción clara y no tengo dudas de que así va a ser".