La selección chilena quedó en una situación muy complicada en el inicio de la triple fecha de octubre de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. La Roja cayó ante Perú por 2-0 y se complicó en la tabla de posiciones, donde es uno de los colistas.

El equipo de Martín Lasarte mostró una preocupante versión, casi sin generar peligro en el área contraria y con varios jugadores por debajo de las expectativas de los hinchas. Machete agotó sus oportunidades y en 11 partidos apenas suma un triunfo, viviendo un momento crítico y que podría terminar con su salida.

A través de su canal de YouTube, Rodrigo Sepúlveda abordó lo ocurrido en el Nacional de Lima y se mostró triste por lo que mostró el equipo. "Qué noche. Son de esas noches que uno no olvida. Terrible, con un desempeño penoso. Tengo pena, pero también rabia. Eso me provocó el partido. Siento que Chile desperdició otra vez una gran oportunidad".

"Perú no es una máquina. Es una buena selección, que te termina ganando, llegó cuatro veces e hizo dos goles. Es práctico y con gol, pero ayudado por errores nuestros. Tengo tanta rabia acumulada por el resultado. Dije hoy que me daba lo mismo cómo se jugaba, me importaba ganar como fuera", agregó.

Tras ello, Sepu se lanzó con todo contra algunos jugadores que, en su visión, no deben estar. "No puedo entender cómo aún en esta selección siguen jugando futbolistas que no merecen la camiseta. Porque ya han tenido oportunidades. Es injusto que diga que (Marcelino) Nuñez no se la merece, lleva pocos minutos, pero para mí (Jean) Meneses que es un buen jugador, no lo merece. No se lo ha ganado. Diego Valdés, ¿qué ha hecho con Chile para defenderlo? ¿Qué ha hecho (Carlos) Palacios para estar nominado?".

"Si (Charles) Aránguiz tenía una molestia, pero sacarlo y por Valdés si está en buenas condiciones, no lo puedo comprender. Uno no le tiene mala a los jugadores, pero es lo que decía con Junior o Valdés con Rueda. No rinden, ya no sé si pensar que es por presión de terceros que tienen que jugar, porque en la cancha no lo demuestran. En cinco minutos Montecinos tuvo más hambre e hizo lo que esperaba de él. Eso es tener ganas", complementó.

El periodista insistió en su punto y lanzó sus dardos contra Lasarte. "Cuando uno ve la formación de Chile y ves que el técnico termina jugando el partido como tendría que haber comenzado, te das cuenta que es alguien que está virado y que quiere tener a un equipo defensivo, agrupado y vemos dependiendo del resultado cómo hacer daño arriba".

De hecho, para Sepúlveda lo que está haciendo Machete "es vergonzoso, porque había que ganar para ir al Mundial. No hablamos del principio, es una fecha decisiva. Perú te sacó tres puntos de diferencia y estás al lado de Bolivia y Venezuela. Ahí estamos, ¿y saben por qué? Porque no quisimos arriesgar y le entregamos la camiseta a jugadores que no se la han ganado en la selección".

Respaldo a Montecinos, Jiménez y Brereton

Para Rodrigo Sepúlveda, uno de los grandes errores de Martín Lasarte fue no utilizar a los jugadores con mejor momento desde el arranque. "Este era un partido para que (Joaquín) Montecinos jugara con (Ben) Brereton y (Luis) Jiménez con Alexis (Sánchez). Montecinos es irreverente, le da lo mismo todo y tiene fuerza. Es diferente a Meneses, Nuñez y Valdés. Primera pelota limpia que tiene, minuto 86 y saca un centro que cabecea Jiménez, que tiene disposición, equilibrio, cabezazo y habilita".

"Hoy toda la banda izquierda estuvo muerta hasta que entró Montecinos. Todos sabíamos que a (Mauricio) Isla le iban a doblar la marca. Entonces, es una selección que en el primer tiempo tiene actitud, pero nos quedamos en eso (...) Jiménez es más 10 que Sánchez, se hubiera entendido y le daba libertad para subir. Y terminamos como tendríamos que haber jugado", remató.

Finalmente Sepúlveda se aburrió y la cantó clara. "Hoy Chile pierde y empieza a olvidarse del Mundial. Nos queda Paraguay y Venezuela, hay que hacer seis puntos. Es doloroso donde estamos. Me da vergüenza, hay jugadores para estar mucho más arriba. Hoy teníamos los jugadores para pelear de manera distinta, pero los ponen al final".

La Roja quedó en una situación más que complicada y clasificar a Qatar 2022 se ve cada vez más lejos. La Generación Dorada nos ha enseñado que nada está perdido hasta el final, pero la realidad nos tendrá en alerta y pendientes de otros resultados para lograr una hazaña.

