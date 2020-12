Nicolás Díaz: "A mí me gustaría que siguiera Reinaldo Rueda. Es el único técnico que ha apostado por jugadores jóvenes en la Selección"

A sus cortos 22 años, Nicolás Díaz puede decir que ya debutó en la selección chilena ni más ni menos que ante Uruguay en el Estadio Centenario donde pese a los nervios iniciales, salió airoso respondiendo la confianza de Reinaldo Rueda.

Precisamente el ex Palestino y hoy en el Mazatlán de México hace públicas sus ganas de que el colombiano siga en la banca de la Roja.

"A mí me gustaría que siguiera. Es el único técnico que ha apostado por jugadores jóvenes en la Selección. Si le toca partir, ojalá le vaya bien. Y si sigue en la Selección, sé que puede revertir esa imagen que tiene la gente de él. Puede hacer las cosas bien en Chile", afirmó en conversación con La Tercera.

Díaz recuerda su debut ante la Celeste donde el DT le comunicó el mismo día que sería titular recordando que "cuando Rueda me dijo que iba a jugar estaba un poco cagadito. Pero bien. Mucho nervio".

Agregando que "no pude ni dormir la siesta. Al principio me costó jugar, estaba muy nervioso, pero después me fui soltando".

Sobre cómo fue recibido en el camarín de la Roja, Nico Díaz cuenta que "siempre hay buen recibimiento. También estaba con mi hermano, entonces, no fue tan difícil. Los grandes te saludan bien, te dan consejos; eso da confianza y ganas de hacer las cosas bien".