El Mundial de Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina. Solo cinco días quedan para vivir una nueva edición de la Copa del Mundo de la FIFA, y bajo ese contexto las 32 selecciones clasificadas ya piensan en sus últimos partidos amistosos de preparación. Así, Polonia recibirá a Chile este miércoles 16 de noviembre y en la previa a Gary Medel y a Arturo Vidal les llegó una particular solicitud desde Argentina.

Los polacos comparten el Grupo C con México, ante quienes debutan el martes 22, Arabia Saudita y la Albiceleste, por lo que desde tierras trasandinas le pidieron, sin pelos en la lengua, al Pitbull y al King que saquen su lado más rudo para que Robert Lewandowski y compañía lleguen desgastados física y futbolísticamente.

"A jugar fuerte y con rigor, pero sin lesiones"

El periodista Rodolfo Cingolani de TyC Sports dejó de lado los colores, y también la vergüenza, para en vivo y en directo hacerle una particular solicitud a los dos grandes emblemas de la generación dorada de la Roja, a quienes les pide jugar totalmente en serio a pesar de que es solo un amistoso preparatorio para la cita planetaria.

"Hermanos chilenos, perro (Gary) Medel, Arturo (Vidal), que eres una de mis debilidades… Fuerte, fuerte, con rigor, con rigor. A jugar en serio el partido eh, de verdad, con dientes apretados, para que los polacos sientan el desgaste físico y futbolístico”, lanzó de entrada.

Eso sí, también aprovecha de aclarar que “yo no hablo de lesiones. A mí me gusta el fútbol y no me gusta que jugadores se pierdan los partidos por lesiones. Como en la batalla naval, no hundidos, pero tocados. Que haya desgaste, que sientan la fuerza. Perro Medel, pitbull, si hay que morder que no tiemble el pulso”.

Para cerrar, Cingolani explicó que hay dos grandes futbolistas con los que tener ojo. “Uno es Lewandowski, hay que entrarle. Medel, como el otro día la picanteaste con Lautaro Martínez, pero el doble. El otro es Zielinski, el creativo. Cuando la empiece a mover, cuando quiera una bicicleta, cortarle los rayos. Hermanos chilenos a partir de ahora nace la fraternidad futbolística”, concluyó.