Paqui Meneghini aprueba opción de Sebastián Beccacece a la selección chilena: "Está completamente preparado"

Francisco Meneghini saca la voz. Después de su salida de Audax Italiano a principios de mes, el joven entrenador de 32 años se pone al día con la actualidad del fútbol chileno, en diálogo exclusivo con La Redgoleta de Redgol.

Conocido como Paqui, trabajó en tres eliminatorias con la selección chilena, camino a Sudáfrica 2010 con Marcelo Bielsa, y luego hacia Brasil 2014 y Rusia 2018 con Jorge Sampaoli. Y mira con atención a una Roja sin entrenador confirmado para 2021.

"Cambiar de entrenador durante las eliminatorias no es lo ideal. Pero desconozco los detalles y espero que se resuelva pronto por el bien de la selección. Hay una Copa América y una eliminatoria por jugar, y este equipo puede estar a la altura", asegura el trasandino.

En el horizonte ya apareció el nombre de Sebastián Beccacece, segundo de Sampaoli en La Roja y que recientemente anunció su salida de Racing de Argentina. Meneghini cree que el otrora escudero de Don Sampa tiene los merecimientos para llegar a La Roja.

"Tiene una experiencia importante trabajando con este mismo equipo. No exactamente todo el plantel, pero conoce a los jugadores que mencioné anteriormente. Creo que está completamente preparado para entrenar en este contexto", advierte el ex Audax y La Calera.

"Es un entrenador que si se destaca por algo es por esta capacidad de preparar los partidos, incluso en poco tiempo. Desconozco si él querrá, desconozco si querrán que él sea, pero por qué no", sentencia el argentino.

Jorge Sampaoli y Sebastián Beccacece conformaron una dupla que lo ganó todo en la selección chilena. Foto: Agencia Uno

"Beccacece tenía mucha incidencia en el día a día"



Francisco Meneghini repasa cómo era la labor de Beccacece mientras integraba el cuerpo técnico de Sampaoli: "Con Jorge armaban una dupla muy interesante. Jorge siempre a la cabeza, guiaba y daba las pautas, pero Seba también con una gran capacidad de ejecutar".

Eso puede aportar en un contexto de selección. "Él tenía mucha incidencia en el día a día, gran relación con los jugadores así que creo que eso, en el caso de que se presente la posibilidad, que insisto no sé si va a pasar o no, creo que puede ser un plus", agrega.

Francisco Meneghini fue colaborador de Bielsa, Sampaoli y Beccacece en la selección chilena. Foto: Agencia Uno

"Creo que la experiencia, haber estado en una eliminatoria, conocer a los jugadores, conocer al medio chileno, que no es menor... me parece que le da esa posibilidad de que, si se presenta la oportunidad, pueda ser", subraya Paqui.

La definición del nuevo entrenador de la selección chilena ingresa en horas claves, ya que la dirigencia de la ANFP ha señalado que existe plazo hasta este jueves para que el colombiano negocie su llegada a la selección de su país.

Alexis Sánchez es la máxima figura de la selección chilena y su goleador histórico. Foto: Agencia Uno

"Hay una ventaja que Chile puede aprovechar"



Según Francisco Meneghini, ha existido un progreso indesmentible en la selección. "Creo que han aparecido jugadores importantes, en defensa. El partido que jugaron los centrales contra Uruguay fue un partido de mucha claidad, en el que marcaron presencia", destaca.

Así mismo, valora que para La Roja haya "apariciones importantes en el medio, la consolidación del (Erick) Pulgar, las apariciones en fase ofensiva".

"Creo que en este contexto tan atípico de pandemia, en el que es muy probable que el equipo pierda jugadores por casos positivos de covid, como ha pasado, ahí tiene un plus Chile, de tener jugadores que te garantizan un rendimiento", reflexiona.

Aquí entran en juego los históricos: "Vidal garantiza rendimiento. Bravo, Isla, Medel, Aránguiz, Alexis, lo mismo. Sabemos que cuando están en cancha tienen un piso y no bajan de ahí. Y en este contexto atípico y de gran irregularidad, es una ventaja que Chile puede aprovechar".

Chile volverá a la acción a fines de marzo, cuando reciba a Paraguay y visite a Ecuador por la quinta y sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.