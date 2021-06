La selección chilena femenina partió a Europa para jugar los amistosos ante Eslovaquia y Alemania: últimos exámenes antes de los Juegos Olímpicos

La selección chilena femenina partió rumbo a Europa para disputar los duelos amistosos contra Eslovaquia y Alemania, los últimos exámenes previos a la participación de la generación dorada de la Roja FEM en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

La Roja llegó esta mañana hasta al aeropuerto con destino al Viejo Continente, donde visitará los países de sus respectivos rivales. Christiane Endler, reciente campeona de Francia con el PSG, se integrará al plantel dirigido por José Letelier en Europa.

La delantera de los registros de Santiago Morning, Yenny Acuña, manifestó que “estoy súper feliz de estar nuevamente en una nómina, he estado siempre muy concentrada y trataré de hacer lo mejor posible para que Chile se traiga dos triunfos. Me he adaptado muy bien con mis compañeras y me llevo bien con todas”.

Chile visitará a Eslovaquia el próximo jueves 10 de junio en el estadio NTC Senec desde las 10:00 horas. El martes 15 estará en tierras germanas para enfrentar a Alemania desde las 9:00 horas en el estadio de Bieberer Berg.

Cabe recordar que la selección chilena debutará en los Juego Olímpicos de forma histórica el 21 de julio contra Gran Bretaña. El Grupo E de Tokio 2021 lo completan Canadá (24 de julio) y Japón (27 de julio).

NÓMINA DE LA ROJA FEMENINA

Arqueras: Christiane Endler - PSG Féminines (Francia), Natalia Campos - Universidad de Chile y Antonia Canales - Universidad Católica.

Defensas: Valentina Díaz - Colo Colo, Carla Guerrero - Universidad de Chile, Camila Sáez - Rayo Vallecano (España), Fernanda Ramírez - Universidad de Chile, Daniela Pardo - Santiago Morning, Nicole Gutiérrez Colo Colo y Javiera Toro - Sevilla (España).

Volantes: Nayadet López Opazo - Santa Teresa (España), Karen Araya - Santiago Morning, Francisca Lara - Havre AC (Francia), Yessenia López - Universidad de Chile, Yastin Jiménez - Colo Colo y Yanara Aedo - Rayo Vallecano (España).

Delanteras: Yenny Acuña - Santiago Morning, María José Urrutia - Colo Colo, Fernanda Pinilla - Universidad de Chile, Daniela Zamora - Djurgarden (Suecia), Rosario Balmaceda - Santiago Morning y Monserratt González - Universidad de Chile.