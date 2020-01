Nelson Tapia sorprende y reconoce su deseo por dirigir la selección de Ecuador

Hasta la era de Claudio Bravo, Nelson Tapia fue el arquero con más partidos en la selección chilena, con un total de 73 presentaciones oficiales y el número uno de la Roja en tres eliminatorias.

Sin embargo, la carrera de entrenador lo llevó al fútbol de Ecuador. El año pasado dirigió interinamente a Barcelona, después de ser entrenador de arqueros, y hoy se encuentra al mando de Guayaquil Sport.

En una extensa entrevista a Diario El Telégrafo, Tapia reconoce que se ha tomado muy en serio el tema de aclimatarse a un nuevo país, especialmente a la altura, y que su objetivo final está puesto nada menos que en la selección de Ecuador.

"Cuando estaba en Barcelona y viajábamos a Quito, había un tipo de alimentación que yo no veía que era la adecuada. Por ejemplo, en la altura no se debe ir muy lleno, hay que ir ligero, sentía que había un error. Cuando me tocó dirigir en Riobamba, di mi opinión de que la comida sea más liviana y se hidrate más", explicó.

Tapia ya tiene conocimiento de la idiosincrasia. "Pero sabiendo que al ecuatoriano le gusta el arroz, no se lo voy a quitar. Por eso me fui a conocer Ecuador. Insisto, no tengo apuro, así que cuando me llamen de la selección ecuatoriana voy a estar más preparado que muchos", sentenció.

¿Cómo es el fútbol que busca Nelson Tapia? "Con equipo protagonista. Que a pesar de que al frente habrá rivales que podrán complicar, mantiene la idea de ser protagonista, sea aquí o en cualquier ciudad", asevera.

En ese sentido, reconoce que "hay maneras riesgosas de salir a buscar el partido, pero hay que tener de todo. Hay que saber elegir al momento de armar un plantel, se debe buscar a los elementos que nos permitan ser ofensivos siempre. Saber defenderme debe ser parte del trabajo", completó.