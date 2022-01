Mauricio Isla cuenta la historia detrás de su auto deportivo, el McLaren Cobreloa: "Le dije a Claudio Bravo que me puse en modo selección"

Tan rápido se pasa el tiempo y la selección chilena está a menos de cuatro semanas de que comience a jugarse la vida en las Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022, ante Argentina en Calama el 27 de enero y cuatro días más tarde contra Bolivia en La Paz.

El desafío está en la cabeza de todos los jugadores, pero Mauricio Isla fue más allá y se puso en onda calameña con la nueva incorporación de su cochera. un flamante deportivo McLaren 650S Spider, de color naranja para no dejar a nadie indiferente.

Claudio Bravo el primero que subió al Huaso al columpio, cuando escribió "vamos Cobreloa" bajo la imagen del vehículo que presumió el lateral en sus redes sociales. Y fue el mismo Isla quien explicó cómo llegó a manejar un automóvil de ese tipo.

En diálogo con Julio César Rodríguez en el programa Pero con Respeto de Chilevisión, el jugador de Flamengo reconoció que se puso "en modo selección" con la nueva adquisición. Pero que le costó dar el paso a un modelo de esas características.

"La verdad es que tenía una camioneta que mi hermano chocó. Un día mi papá (Enrique Carrasco) estaba en Brasil. La camioneta fue pérdida total y nos preguntábamos qué íbamos a hacer (...), la mayoría de las decisiones las tomo con él", explicó Isla.

Las dudas se fueron aclarando. "En mi mente jamás estaba comprarme este auto. Le dije que compremos un auto bueno, moderno y lindo; y uno más pequeño. Porque si me compro sólo un deportivo, no puedo meter a mis dos hijas pequeñas ahí", evaluaba el Huaso.

Al final, fue un acuerdo familiar. "Compramos una camioneta para estar con mis hijas y después él me dice que está este auto. Le contesto que ya lo conozco, ¿pero estás seguro padre? No quiero comprármelo y que después me des duro por atrás. Y así nació el auto y ahora lo disfruto, el McLaren Cobreloa", relató el hombre de la Roja.

