Martín Lasarte contradice a Arturo Vidal y confirma que llevará una "mixtura" a la Copa America

El entrenador de la selección chilena, Martín Lasarte, está en un momento clave para el futuro de la Roja: la definición sobre qué jugadores convocará para la doble fecha eliminatoria del 3 y 9 de junio, y la Copa América que comenzará el 13 del mismo mes.

La posibilidad de que el estratega uruguayo llame a dos equipos distintos se enfrentó con las palabras de uno de los líderes de la selección, Arturo Vidal, que expresó su desacuerdo la semana pasada en conversación con ESPN.

"La selección chilena tiene que ir a ganar, no a participar. He escuchado eso de que se quiere armar un equipo para las eliminatorias y otro para la Copa América y no me gustaría", dijo el mediocampista del Inter de Milán en diálogo con Mauricio Pinilla.

En ese sentido, la idea del King es la de incorporar paulatinamente a los jugadores menos consolidados. "Se tiene que incluir a más jugadores, pero ellos se deben integrar de a poco, deben adaptarse, ser los mejores de su equipo y ahí ganarse la oportunidad", puntualizó.

"Para la Copa América, como está dada hoy, pensamos en una mixtura, dándole minutos a aquellos muchachos que no han competido o compitieron poco". Martín Lasarte

Sin embargo, Lasarte ya tiene la hoja de ruta definida y así lo explicó en entrenvista con el sitio oficial de la FIFA. "Para la Copa América, como está dada hoy, pensamos en una mixtura, dándole minutos a aquellos muchachos que no han competido o compitieron poco", avisa.

De todas formas, el DT confirma que priorizará por completo el trabajo en las eliminatorias por sobre Copa América. "¡Es como preguntar si quieres más a tu papá o a tu mamá! (risas). La respuesta es integral… El gran objetivo es clasificar al Mundial", sentencia.

En ese sentido, advierte a los jugadores con menos recorrido que "los vamos a necesitar muy rápidamente en la eliminatoria, y si clasificamos, en el propio Mundial. En este sentido, vemos a la Copa América como una solución, no como un problema, y no pensamos que eso deba perjudicar el resultado deportivo".

La selección chilena se estrenará en la Copa América el próximo 13 de junio, contra Argentina en Buenos Aires. Posteriormente se enfrentará con Bolivia (17), Uruguay (20) y Paraguay (23) en el Grupo A del certamen continental.