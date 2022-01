Ya está todo listo para que esta noche la selección chilena salga a jugarse uno de los partidos más importantes en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. Desde las 21:15 horas la Roja recibe a Argentina en Calama buscando tres puntos que acerquen el sueño de un lugar en el torneo.

Los pupilos de Martín Lasarte han tenido una intensa preparación en la altura, pero hubo de los históricos que no estuvo presente. Mauricio Isla dio positivo al coronavirus en su llegada al país y se vio obligado a hacer cuarentena.

El Huaso estuvo en confinamiento, pero la medianoche del miércoles finalizó su encierro. Con ello, de inmediato tomó un vuelo al norte para así sumarse a la delegación que buscará el triunfo ante Argentina. Eso sí, sin haber entrenado junto al resto de sus compañeros, su aparición en la cancha es toda una incógnita.

En la última edición de Los Tenores de Radio ADN, Luka Tudor analizó la opción de meter a Isla desde el primer minuto y fue tajante al respecto. "Sí, absolutamente. Si hubiera estado sentado en su casa y no hacía nada, lo pongo igual, pero estuvo entrenando".

De hecho, para el ex delantero, el Huaso no tiene mucho más que aprender en las prácticas, ya que tiene un rol definido. "¿Qué le van a decir? Nada. La sociedad que tiene con Sánchez se puede explotar, no se miran, juegan con los ojos cerrados".

Dibu Martínez, un "pelotudo" para Tudor

La previa del duelo entre Chile y Argentina estuvo marcada por el arribo del rival a Calama. Especialmente por los feos gestos que tuvo Emiliano Martínez en su llegada al no querer pasar por los protocolos de ingreso en el aeropuerto. El Dibu hasta publicó una bandera chilena con un vomito al costado, algo que no cayó bien y generó críticas incluso desde el gobierno.

Ante la situación, Luka Tudor no se guardó anda contra el arquero. "Martínez es un pelotudo que ya lo demostró en la Copa América, sacando lo peor del otro. Esto lo hizo para mover, para que el jugador chileno se calentara".

De hecho, el panelista pidió a los trasandinos parar con sus malas prácticas. "Amo Argentina, es un país extraordinario, pero que no se hagan los vivos. Esta cuestión sigue siendo un desastre, se meten las manos en cosas importantes. A mí que no me jodan con eso, porque es la realidad".

Finalmente Tudor analizó lo que será el partido, al que la Albiceleste llena con varias bajas. "Mano a mano, no es menos que esta Argentina. Revisando nombres, siento que no es así. Lo de Dybala (a la banca) no me sorprende porque tenía que reemplazar a Messi y siento que a veces le tirita la pera. Sabía que no jugaría".

