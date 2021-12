Las distintas versiones que recorren la bendita llegada de Ben Brereton Díaz a la selección chilena tienen su punto de partida en 2018, cuando el propio delantero de origen inglés reconoció que tenía opciones de representar internacionalmente a la Roja.

Con tres goles en nueve partidos oficiales, el delantero de Blackburn Rovers se ganó rápidamente el protagonismo de la nueva dinastía frente a la Generación Dorada y renovó esperanzas en la lucha sin cuartel de las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022.

Debutó por Chile a mediados de junio, ante Argentina por Copa América, para coronar un sueño que trazaba en una olvidada entrevista con su club en Inglaterra, el 30 de octubre de 2018. Un test con preguntas de la A a la Z, donde Big Ben reveló su mayor secreto.

En la letra U de unknown o desconocido, se invita a Brereton a "contar algo que la gente no sepa" de él. Y la respuesta abre la puerta de la figura nacional en 2021. "Soy mitad chileno. Mi mamá es de Chile y mi papá es de Inglaterra, por eso soy mitad chileno", avisa.

"Los chiquillos no me creen, pero mi mamá llegó a Inglaterra cuando era joven y terminó con mi papá. Supongo que eso significa que soy seleccionable para jugar por Chile, ¿correcto?", sentencia el ariete, que había jugado un mes antes por la Sub 20 de Inglaterra.

La leyenda cuenta que un jugador de Football Manager vio esta entrevista e inició una campaña en redes sociales. Que también lo detectaron los veedores de la selección chilena, hasta que se concretó su nacionalización en diciembre de 2020.

La misma nota cuenta con un segundo pasaje para poner en un marco, con un toque nostálgico. En 2018, Brereton Díaz decía que el país de su familia materna era el lugar que más le gustaría visitar. "Probablemente Chile, para ser honesto", afirmaba.

"Fui a Chile cuando era más joven, pero realmente no puedo recordarlo. Tengo familia allá, así que sería bueno ver el lugar. Mis abuelos están acá (en Inglaterra) ahora, pero tengo otros familiares allá", señalaba el delantero.

Fue el comienzo de la historia que marcó al fútbol chileno en el año que termina, e inspira la esperanza de los hinchas de volver a una Copa del Mundo, suerte que comenzará a definirse el próximo 27 de enero, ante Argentina en Calama.

